Sono già 200 gli studenti che si sono prenotati per le mattine al cinema di Glocal DOC

Sta riscuotendo grande interesse e partecipazione la seconda edizione dell’iniziativa di Glocal DOC rivolta alle scuole di tutta la provincia.

Sono già 200 gli studenti che insieme ai loro docenti si sono prenotati per assistere ai quattro film che verranno proiettati gratuitamente nelle mattinate del 4, 5, 6 e 7 novembre, al Cinema MIV – Multisala Impero Varese e il Cinema Nuovo di Varese, con la partecipazione dei registi e degli autori che dialogheranno con alunni e docenti.

L’iniziativa è nata lo scorso anno all’interno del festival del documentario Glocal DOC e visto il successo ottenuto si è deciso di riproporre le quattro mattine dedicate anche alle scuole, con film diversi che affrontano temi di sicuro interesse, utili anche a stimolare la discussione in classe su temi come il carcere e la riabilitazione sociale, l’intelligenza artificiale, la resilienza e la solidarietà dopo una grande tragedia come il terremoto e infine l’esperienza del lutto e della sua elaborazione per la rinascita.

Gli istituti interessati possono ancora aderire scrivendo a glocaldoc@gmail.com, specificando l’evento al quale desiderano partecipare e il numero di ragazzi o classi.

Qui il programma delle proiezioni scolastiche e una brevissima sinossi con un trailer dei film:

Lunedì 4 novembre, ore 10:00, Cinema MIV Io Spero Paradiso – Regia di Daniele Pignatelli Questo toccante documentario racconta la storia di tre detenuti di un carcere di massima sicurezza, impegnati nella produzione artigianale di ostie. Un viaggio che li conduce a scrivere una lettera al Papa Francesco. Guarda il trailer

Martedì 5 novembre, ore 10:00, Cinema Nuovo L’Umanità dell’Errore – Regia di Riccardo Giberti, Francesco Scaffardi e altri Un’indagine profonda sull’errore umano nell’era dell’intelligenza artificiale, che attraversa vari campi dello scibile umano, dall’etica alla filosofia. Guarda il trailer

Mercoledì 6 novembre, ore 10:00, Cinema MIV 90 Secondi – Regia di Giuseppe Rossi Un racconto drammatico del terremoto dell’Irpinia del 1980, che ha segnato l’Italia e il mondo con la sua devastazione e le sue storie di resilienza e solidarietà. Guarda il trailer

Giovedì 7 novembre, ore 10:00, Cinema MIV Dalla Parte Sbagliata – Regia di Luca Miniero Il tragico ricordo di un incidente stradale che ha coinvolto un’intera generazione a Napoli, attraverso le testimonianze dei sopravvissuti. Un film toccante su memoria, lutto e rinascita. Guarda il trailer



Glocal Doc offre un’occasione unica alle scuole per arricchire il percorso formativo degli studenti, proponendo documentari di alta qualità e temi di grande impatto emotivo e sociale. Gli istituti interessati possono aderire scrivendo a glocaldoc@gmail.com, specificando l’evento al quale desiderano partecipare. Naturalmente tutti i film di Glocal DOC, anche quelli pomeridiani, sono aperti al pubblico anche studentesco, e sono sempre ad ingresso gratuito.

QUI potete trovare la programmazione completa.