Spiavano le banche dati nazionali, quattro arrestati dai carabinieri di Varese

Ancora una volta la violazione di banche dati sensibili e informazioni sottratte per scopi illeciti. È quanto emergerebbe da un’inchiesta resa nota venerdì 25 ottobre in tarda serata dopo un’operazione che ha portato all’arresto di quattro persone e misure nei confronti di altre due, condotta fisicamente dai Carabinieri del nucleo Investigativo di Varese coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano.

Al centro dell’inchiesta ci sono persone che avrebbero prelevato informazioni sensibili e segrete, anche di esponenti del mondo della politica, contenute nelle banche dati strategiche nazionali per poi rivenderle su commissione di clienti, tra cui ci sarebbero anche alcuni media.

In tale operazione sono state eseguite dai carabinieri varesini sei misure cautelari per associazione per delinquere finalizzata all’ accesso abusivo a sistema informatico.

Quattro persone sono ai domiciliari e due sono state raggiunte da misure interdittive, alcune società sono state poste sotto sequestro e sono state effettuate perquisizioni in tutta Italia. Tra gli indagati ci sono, da quanto è trapelato, una serie di appartenenti ed ex appartenenti alle forze dell’ordine, consulenti informatici e hacker.

A guidare le indagini ci sono il pm Francesco De Tommasi, l’aggiunto Alessandra Dolci e il Procuratore Marcello Viola, in collaborazione con Antonio Ardituro della Dna, guidata da Gianni Melillo.