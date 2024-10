Stefano Zamagni a Varese ospite del “Circolo della Bontà”

“Viviamo l’epoca del cambio dei paradigmi. Per anni abbiamo pensato alla crescita, confondendola con un altro concetto, lo sviluppo. Poi abbiamo scoperto del lo sviluppo deve essere sostenibile, cioè un valore che protegge tutti, in prima istanza gli equilibri della natura e l’uguaglianza sociale. Ed ecco la riscoperta dell’economia civile, altra cosa rispetto all’economia politica”.

Con questo raffinato distinguo il professor Stefano Zamagni, economista dell’università di Bologna, presidente emerito della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, viene a esporre il suo pensiero a Varese, Istituto De Filippi, il 24 ottobre, ore 18. Lo ha invitato la Fondazione Circolo della Bontà, ente del terzo settore, che sostiene gli ospedali di Asst-Sette Laghi nell’interesse di pazienti e operatori della sanità pubblica. Zamagni è personalità di sicuro orientamento cattolico e studioso di rare intuizioni. E’ stato di recente ospite del Meeting di Rimini e l’economia civile è il suo cavallo di battaglia che è patrimonio storico dell’accademia italiana. La insegnò per primo Antonio Genovesi all’università di Napoli nel 1753 l’epoca dei Lumi. Poi questa cattedra si trasferì a Modena, quindi uscì dai confini nazionali, in Scozia, fino a scadere nell’irrilevanza travolta dal modernismo.

E’ venuto il momento di rimetterla al centro del dibattito continentale incentrato sul futuro dell’umanesimo. La riflessione su crescita e sviluppo è fondamentale. “Se vogliamo massimizzare il profitto, pensando al Pil dei vari stati ci basta l’economia politica che contempla seguaci di grande profilo. Se non ci interessa solo il bene totale, ma il bene comune dobbiamo recuperare i dettami, tipicamente italiani, della economia civile”, dice il professor Zamagni. La sfida non è di poco conto. “E non lo è nel campo primario della salute pubblica. Per questo siamo onorati di accogliere il professor Zamagni”, sottolinea la Fondazione Circolo della Bontà in una sua nota.

“Zamagni ci dice che è limitativo il termine Terzo Settore per individuare le migliaia di enti e di persone che animano il mondo delle attività solidaristiche, cioè senza fine di lucro. Economia Civile riassume perfettamente questi valori che meritano di passare da una posizione terza a un ruolo più significativo”.

L’ingresso alla conferenza e libero a tutti.