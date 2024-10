Successo per il primo appuntamento di Valbossa IN Rosa a Gazzada Schianno

Ha riscosso notevole successo l’appuntamento di Gazzada Schianno con “Valbossa in Rosa”.

L’aperitivo organizzato dall’Amministrazione Comunale ha infatti permesso la raccolta di 796 euro che saranno utilizzati per la promozione della prevenzione nei confronti dei tumori al seno.

Più di un centinaio le presenze all’appuntamento di venerdì 4 ottobre alle 17:30. La riuscita della manifestazione si deve anche a chi ha contribuito al suo successo, cominciando dai dipendenti dell’Amministrazione Comunale che hanno organizzato l’aperitivo in tempi veramente ristretti. È stato fondamentale, inoltre, il contributo della ProLoco di Gazzada Schianno, dell’Euroristorazione per il rinfresco offerto ai partecipanti, e ancora quelli del bar “Lapesa 17” e del circolo “Lo Squalo”.

Numerosi i politici e i sindaci presenti che hanno dimostrato grande solidarietà nei confronti di “Valbossa in Rosa”. Gradita la visita dell’assessore alla Cultura della Regione Lombardia Francesca Caruso, che non ha voluto mancare all’appuntamento nonostante i suoi molteplici impegni e ha sottolineato l’importanza della cultura della prevenzione nei confronti del tumore al seno. Accanto a lei il consigliere regionale Emanuele Monti, il consigliere provinciale Marco Colombo e i sindaci e vicesindaci di alcuni dei comuni che, come Gazzada Schianno, hanno aderito al mese della prevenzione di “Valbossa in Rosa”.

Grande soddisfazione è stata espressa da Adalisa Corbetta, presidente della “Valbossa in Rosa”, e dal suo vice Marco Leoni. Questo non solo per i fondi raccolti ma anche per l’importanza data dagli organi istituzionali alla manifestazione. L’evento si è concluso con la dimostrazione della “Sensual Dance FIt”, ideata dalla famosa ballerina Carolyn Smith.