Successo per la prima edizione della Stramontegrino: sport, natura e comunità protagonisti

In un bellissimo sabato di ottobre ha preso vita la prima edizione della Stramontegrino, una gara serale che, inizialmente prevista per maggio, era stata posticipata a causa del maltempo. L’evento ha finalmente avuto luogo con grande successo, coinvolgendo 140 partecipanti che si sono sfidati sui suggestivi sentieri del territorio.

La partenza è avvenuta alle ore 16:00 presso il centro sportivo di Bosco a Travaglia. I concorrenti potevano scegliere tra due percorsi: uno breve di 5 km, ideale per famiglie, ragazzi e perfetto anche per chi desiderava partecipare con il proprio cane, e uno più impegnativo di 9,4 km, che ha attirato professionisti e appassionati di corsa off-road.

Nella corsa non competitiva di 9,4 km, ha trionfato Enrico Benedetti con il tempo di 36’55”. Sul podio maschile sono saliti anche Luca Ponti, rappresentante dell’Atletica, e Tiziano Santaterra dell’Atletica 3V, seguiti da Patrick Plata e Andrea Sem del Castelraider.

Il podio femminile ha visto la vittoria di Greta Banfi, che ha concluso la gara in 46’10”. Al secondo posto si è piazzata Claudia Roncari di Movat, seguita da Marina Strozzi di Casorate, Jessica Moroni dell’Atletica 3V e Orietta Toffolon del Missulteam.

Per quanto riguarda la 5 km, Jacopo Franchini ha conquistato il podio, mentre tra i più giovani si è distinto Alessandro Moroni e, tra i più anziani, il novantenne Angelo Cerello, che ha dimostrato che l’età non è un ostacolo per la passione sportiva.

Fabrizio Luglio, uno degli organizzatori, ha voluto esprimere i suoi ringraziamenti: «Ringraziamo innanzitutto l’Unione Sportiva Boschese, in particolar modo Cemal e Alan, Atletica 3V con Fabrizio, Vittorio, Ombretta e Frenz e l’aiuto della Pro Loco per quanto riguarda la ristorazione. Loro sono gli organizzatori ufficiali della nostra prima Stramontegrino – racconta Fabrizio Luglio -. Grazie poi a tutti i volontari, in particolare a Viviana, Jessica, Gioia che hanno tracciato il percorso e si sono occupate di grafica, promozione, raccolta iscrizioni, segnaletica, sponsor, premi e a Francesca che si è spesa per la tracciatura anche se è della concorrenza. Ai volontari del Comune che hanno fatto la pulizia del percorso, versando sudore sia ora sia a maggio. Ai volontari che hanno fornito assistenza sul percorso, presidiando gli incroci. Al Vigile Ciro Monzillo che ha vegliato sulla nostra incolumità. A Samuele che ha fatto il reportage della gara e a Beno che ha fatto le foto uscite sui giornali. Ad Alessandro che ha realizzato i taglieri di legno per i premi. Grazie al sindaco e ultimi, ma non meno importanti, ringraziamo tutti i partecipanti».