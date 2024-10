Taxista abusivo “ricercato” a Malpensa

La Polizia Locale di Ferno e quella di Busto Arsizio sono sulle tracce di un taxista abusivo “incrociato” all’aeroporto a Milano Malpensa.

Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, verso la mezzanotte, una pattuglia mista della Polizia Locale di Ferno e Busto Arsizio, dopo aver elevato diversi ordini di allontanamento a persone dedite all’attività di abusivismo taxi, ha “incrociato” nei pressi degli Arrivi un altro individuo che si aggirava con fare sospetto.

Non appena ha visto avvicinarsi gli agenti, il taxista abusivo si è dato alla fuga con una rocambolesca corsa riuscendo a far perdere le sue tracce. Gli agenti però lo avevano già riconosciuto: a questo punto sono in corso indagini per acquisire i filmati della videosorveglianza e rintracciare l’uomo che ha già un foglio di via obbligatorio in base al quale non potrebbe rimanere sul sito aeroportuale.

La Polizia Locale (con agenti di diversi comandi del Varesotto) opera sul sito di Malpensa – sulla base di apposito protocollo regionale – per contrasto alla “sosta selvaggia” e all’abusivismo nell’attività di trasporto persone punto-punto, con modalità che sono esclusive dei Taxi e degli Ncc autorizzati.