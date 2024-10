Terrore a Golasecca con la Festa di Halloween diffusa tra strade e piazze

Il 31 ottobre, a partire dal tardo pomeriggio, tutto il centro storico di Golasecca sarà chiuso al traffico per celebrare halloween in una festa diffusa tra strade e piazze adoobbate per l”occasione e pronte ad ospitare spettacoli e attività a tema.

Oltre all’immancabile giro dei bambini mascherati per il tradizionale Dolcetto o scherzetto.

Ad annunciare l’inizio delle danze alle ore 18 sarà la “musica del demonio” con il coro di Halloween e un flash mob a tema seguito dalla storia della Strega Strillina.

Il giro per il paese a chiedere Dolcetto o scherzetto mentre il centro della festa sarà nella ribattezzata Piazza del Patibolo dove sarà aperta, oltre alla Taverna degli orchi con lo stand gastronomico anche un’originale Stanza del paura accanto al truccamostri, cartomanti, Scatole dell’orrore e caccia al Mostro.

Dalle ore 19 nel cortile del rogo spazio a stiore di paura, mentre un concerto rock prenderà vita nell’Antro del Diavolo. Da visitare anche l’Antro delle streghe e il vicolo della paura.

La festa si chiuderà con le premiazioni delle maschere della paura e il finale della storia della Strega Strillina.