Torna a Gallarate “Senologia al centro”, tre giorni per la prevenzione del tumore al seno

Torna a Gallarate la clinica mobile di “Senologia al centro”, l’iniziativa itinerante per la prevenzione del tumore al seno promossa dalla Lilt.

«Anche quest’anno abbiamo deciso di aderire a questa importante attività» dice Claudia Mazzetti, assessora alle attività formative, che insieme alla collega Chiara Allai (servizi sociali) ha seguito l’organizzazione 2024.

L’attività sarà presente in Piazza Libertà nei giorni 25, 26 e 27 ottobre, da venerdì a domenica, con l’unità mobile e un gazebo.

Il Comune mette a disposizione una sala interna al municipio per le visite (nel giorno del 25) e un contributo di 5mila euro per il noleggio per due giorni della clinica mobile.