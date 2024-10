Torna Castiglione in Rosa, si parla di nutrizione, benessere e prevenzione del tumore al seno

Nell’ambito delle molteplici attività collegate alla “Rete Contro il Cancro”, il Comune di Castiglione Olona presenta la terza edizione di “Castiglione in Rosa”, giornata della prevenzione del tumore al seno.

Sabato 19 e 26 ottobre 2024 al Castello di Monteruzzo (Via G. Marconi, 1) si terranno infatti due appuntamenti che avranno l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto quella femminile, alla prevenzione.

Primo appuntamento sabato 19 ottobre dalle ore 14.15 con l’incontro da ingresso libero “NUTRIZIONE E BENESSERE” nel quale interverranno biologa nutrizionista Sabrina Cicolini, la fisioterapista OMPT Martina Rimoldi, specializzata in linfodrenaggio e terapia di decongestione combinata e la FarmaCOS (Farmacia Comunale) che darà indicazioni su quali sono le strutture sanitarie del territorio abilitate allo screening.

A chiudere gli interventi Adele Patrini, presidente dell’associazione C.A.O.S., che presenterà i progetti e le attività del Centro Ascolto Operate al Seno e, a seguire, ci sarà l’opportunità di cimentarsi in una una camminata metabolica per il borgo storico in compagnia del mental coach sportivo e trainer di camminata metabolica Donatello Floris. Si raccomanda abbigliamento comodo.

Sempre al Castello di Monteruzzo, sabato 26 ottobre alle ore 19.30 si terrà, in collaborazione con CastellEventi, la “Cena in rosa al Castello” con l’obiettivo di diffondere l’utilità della prevenzione e raccogliere fondi per l’Associazione C.A.O.S. – Centro Ascolto Operate al Seno che opera nei nostri territori. La serata sarà un’occasione per riflettere sull’importanza della tematica al fine di promuoverne la consapevolezza e la sensibilizzazione, azioni cruciali che contribuiscono al miglioramento della salute pubblica, verrà servito speciale “menù in rosa” il cui ricavato sarà destinato a favore della ricerca oncologica.

Le iniziative sono organizzate dal Comune di Castiglione Olona – Assessorato Politiche Sociali e Istruzione in collaborazione con C.A.O.S. – Centro Ascolto Operate al Seno e FarCOS – Farmacia Comunale.

Per maggiori informazioni tel. 0331.824801 (Int. 3 – Uff. Servizi Sociali)