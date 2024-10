Torna “Idee in corso”: nel centro storico una domenica da vivere con le associazioni di Saronno

Torna domenica 6 ottobre nel centro di Saronno la manifestazione “Idee in corso”, una grande vetrina sulle associazioni che offrendo iniziative di ogni genere contribuiscono a mantenere la città vivace e ricca di opportunità culturali ma anche sociali e formative.

Dalle 10 alle 18 il centro storico ospiterà le postazioni dei 45 associazioni che hanno aderito all’iniziativa del Comune, le quali non si limiteranno a presentare le loro attività e proposte ma offriranno anche diverse occasioni di intrattenimento, con musica, spettacoli, giochi e attività per i più piccoli.

Alla buona riuscita della giornata collaborerà anche Radiorizzonti in Blu che in piazza Libertà allestirà un palcoscenico dove verranno effettuate interviste alle associazioni cittadine.

In piazza Libertà si svolgeranno anche il concerto del Corpo musicale cittadino, esibizioni delle Band pop rock degli istituti scolastici superiori e intrattenimento a cura degli animatori degli oratori feriali della città.

Ulteriori zone spettacolo verranno allestite in piazza Volontari del Sangue, piazza De Gasperi, via Portici e piazza Schuster dove sono in programma spettacoli di danza, musica e recitazione a cura delle realtà culturali saronnesi. Novità di questa edizione un’area giochi e attività per bambini vicino a Vicolo del Caldo.

Ial Saronno, Croce Rossa e Sicilia a Saronno proporranno punti ristoro in piazza Avis, mentre in piazza Schuster ci saranno le èproposte gastronomiche del Circolo Culturale Sardo.

L’Amministrazione comunale avvisa che per consentire l’allestimento e lo svolgimento della manifestazione dalle 7 alle 20 di domenica 6 ottobre sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito (eccetto per i mezzi di pronto intervento e i veicoli in uso agli espositori per le operazioni di carico e scarico) nelle seguenti strade: piazza Libertà, corso Italia, piazza Avis, piazza De Gasperi, piazza La Malfa, vicolo del Caldo, piazza Schuster, piazza Riconoscenza e via Portici.