Torna il Myjob Day Terziario a Varese e piace ad aspiranti lavoratori di ogni età

Dal commesso all’addetto alle vendite; dall’impiegato commerciale a quello amministrativo; dall’addetto al magazzino a quello della logistica; dall’addetto al marketing al social media manager fino al tecnico informatico. Tante erano le posizioni in lizza per le 18 aziende intervenute al nuovo appuntamento con il Myjob Day Terziario (commercio e servizi), che si è svolto nella mattina del 30 ottobre all’UnaHotels di Varese, organizzato dall’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Varese. Un format ormai collaudato che ha visto susseguirsi colloqui dalle 10 alle 14 tra aziende e candidati: 15 minuti in tutto, utili per conoscersi e per gettare le basi per una vera e propria proposta contrattuale.

Da una parte le aziende di media e grande dimensione: tra di esse i nomi più popolari erano Aldi, che sta aprendo nuovi punti vendita in zona, Brico OK, Eolo. Ma anche diverse aziende di media e piccola dimensione interessati a informatici, social manager, commessi, magazzinieri. Dall’altra c’erano i candidati: molti giovani in arrivo dalle scuole professionali ma anche molti adulti alla ricerca di un lavoro sempre più difficile da ottenere con i curriculum, impietosi pezzi di carta che per prima cosa dichiarano quanti anni hai, prima ancora di conoscere le tue potenzialità in un colloquio.

«In effetti l’età media dei partecipanti si è alzata: metà dei partecipanti è più adulta» spiegano gli operatori dell’ente bilaterale del terziario che si occupano dell’accoglienza. I numeri però sono molto incoraggianti per questo evento nato sulle rive del lago Maggiore dedicato al settore turistico, e ora diventato un appuntamento annuale non solo per il commercio e il turismo ma anche per il terziario.

«Io mi ricordo qualche anno fa quando partimmo da Ispra, con il primo My Job Day. È poi diventato un appuntamento tradizionale perchè effettivamente ha un valore molto alto dar un contributo nel matching tra domanda e offerta di lavoro – ha sottolineato Alessandro Castiglioni, presidente dell’ente bilaterale per il turismo e per il commercio della provincia di Varese – Avevamo iniziato con il turismo, che effettivamente aveva qualche difficoltà in più nel trovare addetti, poi ci siamo anche buttati sul terziario perchè comunque c’è ancora spazio per trovare lavoro per i giovani ma anche per i meno giovani

«Abbiamo voluto dedicare anche al settore terziario l’evento, e questa è la sua seconda edizione, perchè anche il terziario ha la necessità di costruire un match tra domanda e offerta di lavoro: cosi l’ente bilaterale si è voluto mettere a disposizione – ha spiegato Giuseppe D’Aquaro, presidente dell’Ente Bilaterale per il Terziario della provincia di Varese – Una scommessa vinta, che ha risposto a delle esigenze concrete: 18 aziende hanno chiesto di partecipare, 95 lavoratori erano già prenotati in fase di lancio, e a loro si sono aggiunti altri candidati informalmente, con il risultato che sono oltre 200 i colloqui in programma nella giornata odierna».

Giuseppe D’Aquaro

Durante la mattinata c’è stato spazio anche per un momento formativo per gli studenti delle scuole superiori e professionali della nostra provincia. Si tratta di un training specifico su come preparare il curriculum vitae e come approcciarsi a un colloquio di lavoro: «sono 208 i ragazzi provenienti da diverse scuole della provincia che hanno avuto oggi un’opportunità formativa per comprendere come si entra nel mondo del lavoro».