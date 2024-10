Trasporti in Lombardia, Fontana tuona contro Rfi: “Di 14 miliardi ne è arrivato solo uno”

Questa mattina, a Palazzo Lombardia, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, hanno incontrato i rappresentanti di FerrovieNord, RFI e Trenord per fare il punto sulla situazione del trasporto ferroviario nella regione, alla luce dei recenti disagi subiti dai passeggeri, soprattutto per guasti sulla rete.

Fontana: “Situazione inaccettabile”

Durante l’incontro, il presidente Fontana ha espresso con fermezza il proprio disappunto: “Ultimamente, nel trasporto ferroviario, di puntuale ci sono solo i disservizi. La situazione è inaccettabile e sono profondamente indignato dalla gestione di RFI.” Fontana ha ricordato il protocollo del 2019 che prevedeva un investimento di 14 miliardi di euro in sette anni per il miglioramento della rete ferroviaria, ma ha evidenziato come, a suo avviso, i progressi siano ben lontani dagli obiettivi prefissati. Al momento ne è stato impegnato solo uno.

Il governatore ha quindi richiesto risposte concrete e un cronoprogramma dettagliato degli interventi, sottolineando anche la necessità di migliorare la comunicazione verso i cittadini, in modo che siano informati tempestivamente sui possibili disagi.

Lucente: “Settembre disastroso, serve un cambio di rotta”

L’assessore Lucente ha condiviso le preoccupazioni di Fontana, definendo il mese di settembre “disastroso” a causa di incidenti e avversità meteorologiche che hanno ulteriormente aggravato la situazione. Lucente ha sottolineato l’importanza di un maggiore coordinamento tra tutti gli attori coinvolti e del rispetto rigoroso dei tempi nei lavori programmati.

Inoltre, ha annunciato l’intenzione di organizzare incontri sul territorio, provincia per provincia, per verificare di persona le principali criticità del sistema ferroviario locale insieme ai rappresentanti di RFI, FerrovieNord e Trenord.

L’incontro si è concluso con la richiesta formale da parte della Regione di calendarizzare un nuovo appuntamento a breve termine per discutere le soluzioni proposte e migliorare i servizi offerti ai cittadini.