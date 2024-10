Treni bloccati, maltempo e strade chiuse per la Tre Valli. Il giorno difficile della mobilità a Busto Arsizio

Strade bloccate e treni pure. Busto Arsizio sta vivendo il suo giorno difficile per la mobilità e ci si mette anche il maltempo a congestionare ancora di più il traffico. Proprio nel giorno in cui la città vuole brillare per la partenza della gara ciclistica della Tre Valli Varesine tutto si è messo di traverso.

Tutte le arterie principali, tranne quelle chiuse per la gara, sono da bollino rosso e anche raggiungere le scuole e gli uffici, questa mattina, è stata un’impresa ardua che ha richiesto uno sforzo di pazienza che non tutti hanno.

Le prime chiusure di strade si sono verificate alle 6, ci dice un lettore, forse un po’ presto e prendendo in contropiede chi è partito prima proprio per evitarle, quelle chiusure. La partenza della gara femminile è stata alle 8,50 ma a causa della pioggia è stata annullata la presentazione delle squadre. La maschile partirà alle 12,15 ed è previsto un percorso alternativo in caso di pioggia. Ulteriori informazioni su chiusure stradali e divieti le trovate qui.

A creare ulteriori problemi ci si è messo un guasto ad un treno sulla linea delle Ferrovie Nord tra Milano Bovisa e Saronno che ha avuto ripercussioni di prima mattina anche sulla linea del Malpensa Express, quindi anche per i pendolari di Busto Arsizio.