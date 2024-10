Tre Valli Varesine e maltempo. Le strade interessate a Busto Arsizio

Partirà domani mattina, martedì, da Busto Arsizio la Tre Valli Varesine, organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda.

Doppio appuntamento con la gara femminile, alla sua quarta partenza da Busto, e con la gara maschile, ovvero la classicissima alla sua 103^ edizione, con i campioni reduci dal Mondiale di Zurigo. Quartier generale e partenza (alle 9.00 e alle 12.00) al Museo del Tessile e della Tradizione Industriale.

In occasione della manifestazione sono previsti i seguenti provvedimenti viabilistici per tutti i veicoli il giorno 8 ottobre 2024:

• nella fascia oraria dalle 06,00 alle 13,00 il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati (automezzi dell’organizzazione e mezzi di soccorso), in via Galvani, da via Volta a via Isonzo, in via Zappellini e in via in via Fratelli d’Italia, con le conseguenti direzioni obbligatorie;

• nella fascia oraria dalle 06,00 alle 13,00 il divieto di sosta con rimozione forzata eccetto autorizzati (ammiraglie al seguito delle corse) nell’area di sosta all’intersezione Isonzo/Galvani, in via Parona (le due corsie centrali), in piazza San Michele (ad eccezione

del parcheggio disabili);

• l’ingresso e l’uscita per i veicoli dei soli residenti delle vie Adige, Don Davide Albertario, Calatafimi e Parini consentiti dalla via Q. Sella;

• nella fascia oraria dalle 7,00 alle 13,00 il divieto di transito e sosta con rimozione forzata su ambo i lati dei tratti di strada interessati dal transito della gara lungo i tratti di strada interessati dalle gare e più precisamente nelle seguenti vie e viali: partenza via Volta (Museo del Tessile) – Zappellini – F.lli d’Italia – Garibaldi – XX Settembre – Cadorna – Lombardia – A. Costa – Venezia – Tasso – Sempione – Alpini – Diaz – Duca d’Aosta – Cadorna – Lombardia – A. Costa – Venezia – T. Tasso – Sempione – per Cassano – XI Settembre – Fagnano, per la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara” fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara”;

• l’obbligo per tutti i veicoli provenienti da aree o strade che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza;

• il divieto di attraversamento del percorso anche per i pedoni durante il transito dei concorrenti.

In caso di allagamenti

Viste le forti piogge previste per domani, 8 ottobre, il percorso potrebbe cambiare leggermente nel caso si verificassero allagamenti in alcuni tratti di strada.

Si allega l’ordinanza n. 268 del 7 ottobre che prevede dalle ore 08:30 alle ore 09:30 e dalle ore 11:30 alle ore 13:30 (in caso di impossibilità a transitare sul percorso stabilito in precedenza) il divieto di transito lungo i tratti di strada interessati dalle gare e più precisamente nelle seguenti vie e viali: partenza via Volta (Museo del Tessile) – Zappellini – F.lli d’Italia – Garibaldi – XX Settembre – Cadorna – D’Aosta – Diaz- Sempione – Nuova Congiungente Sempione /Cassano direzione Sant’Anna – Cassano – XX Settembre – Fagnano, per la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti.