Tutti a teatro! Riparte la stagione per ragazzi e famiglie alle Arti di Gallarate

Riparte alle Arti di Gallarate la stagione del teatro per bambini, ragazzi e famiglie. Una magia da evocare e far vivere tutti insieme, gli attori sul palco e il pubblico in sala: i più piccoli, ma anche “i grandi”, genitori, nonni ma magari anche qualche adulto che accetta la sfida di andare – anche da solo – a uno spettacolo per “piccoli”.

Alle Arti – e non solo – piace l’espressione teatro per tutti, proprio per questo: perché anche il teatro da bambini sa parlare su livelli diversi, a un pubblico ampio.

E in questo 2024/2025 quali storie porterà il teatro per tutti?

Giovedì 31 ottobre si è partiti con uno degli spettacoli del mattino, “L’orso Felice”, rivolto alle scuole dell’infanzia.

La stagione del sabato pomeriggio invece parte il 23 novembre con “Sciopero! ovvero quella volta che il lupo smise di lavorare” di Riccardo Colombini, che gioca sul ruolo dei cattivi nelle storie. Cosa succede se viene a mancare il lupo cattivo?

Il 14 dicembre è in scena “Quando arriva Natale?”, con Silvano Antonelli e compagnia Stilema, che “permetterà ai bambini di sperimentare ricordi, profumi e climi dell’evento più atteso dell’anno”.

L’11 gennaio 2025 tocca al Cappuccetto Rosso della Baracca Testoni, che reinventa la favola.

All’8 febbraio “Gli stivali di Amanda”, di e con Monica Mattioli: “una storia divertente, poetica e dal profumo di paglia, che svela il piacere della crescita nell’avventura e nella scoperta dell’altruismo, dell’amicizia e della giustizia.”.

Il 5 marzo il Teatro Gioco Vita porta alle Arti uno spettacolo di teatro d’ombra, “Poco più in là”., una storia su due mondi che sì’incontrano, tratta da tre albi illustrati dell’autrice coreana Suzy Lee (“L’onda”, “Linee” e “Mirror/Specchio”).

La chiusura di stagione è al 12 aprile con “Mondo”, di Marco Continanza, dedicato al tema dellambiente e del rapporto con il mondo che ci circonda: Raimondo detto Mondo e Margherita insieme tentano di salvare il loro albero dalle ruspe. Insieme falliscono, ma riescono a piantare un seme di nuova consapevolezza…

Le info complete sulla stagione si trovano sul sito del Teatro, qui

I matinée per le scuole

Non c’è solo il teatro del sabato pomeriggio, alle Arti.

C’è anche il cartellone dei matinée rivolti alle scuole, sempre con attenzione a un pubblico diverso: il 31 ottobre si è partiti come detto con “L’orso Felice”, rivolto alle scuole dell’infanzia (nella foto).

Poi il 13 dicembre il Teatro del Buratto porta in scena “Le lacrime di Achille”, il 21 gennaio la modernissima rilettura di “I promessi sposi” a opera di Carlo Decio, il 27 gennaio “Come Sorelle” proposto alle ultime classi delle primarie e ai ragazzi delle medie in occasione del Giorno della memoria.

Il 4 febbraio “Ero un bullo”, per le medie e le superiori.

Infine il 17 marzo lo spettacolo dal curioso titolo esagerato “Le rocambolesche avventure dell’orso Nicola, del ragnetto Eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo e che rese tutti felici”.