Tutti gli appuntamenti di Glocal 24 dedicati all’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale e il suo impatto sul giornalismo saranno uno dei principali temi della XIII edizione di Glocal, il festival di giornalismo organizzato da VareseNews in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia in cartellone dal 7 al 9 novembre.

La prima domanda relativa all’impiego dell’AI nel giornalismo alla quale si cercherà di dare risposta riguarda la sua affidabilità. Questi strumenti hanno infatti di mostrato di riflettere gli stessi pregiudizi che accompagnano gli esseri umani, oltre che di soffrire di allucinazioni: possibile che chi deve attenersi ai fatti possa utilizzarle nella propria attività quotidiana? A questa domanda risponderanno, giovedì 7 novembre dalle 9:30 in Sala Campiotti, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia Riccardo Sorrentino insieme a Luca Zorloni, responsabile di Wired.it, il datajournalist del Sole24Ore e grande esperto di AI Luca Tremolada, Michela Colamussi, responsabile della transizione digitale del gruppo Monrif, e Luca Mari, docente della Liuc e profondo conoscitore dei meccanismi di funzionamento dell’intelligenza artificiale.

Nella stessa giornata, alle 14:30 in sala VareseVive, verrà presentato il progetto legato all’intelligenza artificiale messo in piedi dal quotidiano il manifesto, mentre in Salone Estense alle 16:30 si parlerà di come l’AI possa entrare nella macchina delle redazioni di testate locali. Oltre a quella di VareseNews, con il vicedirettore Tomaso Bassani, a confronto le esperienze del vicedirettore del Giorno Armando Stella e dell’Head of digital and multimedia del gruppo NEM Paolo Cagnan. Alla stessa ora, ma nella sala F della Camera di Commercio, il Google News Lab Teaching Fellow Gabriele Cruciata terrà un workshop dedicato all’uso di PinPoint, strumento basato sull’AI pensato per aiutare i giornalisti ad analizzare grandi moli di documenti.

Due i workshop in programma nella mattinata di venerdì 8 novembre, entrambi in sala F ed entrambi affidati ad Alberto Puliafito, direttore di SlowNews e titolare della newsletter di Internazionale dedicati all’AI. Il primo appuntamento, dedicato a chi si avvicina per la prima volta a questa tecnologia, aiuterà a scoprire i diversi modelli di intelligenza artificiale. Il secondo, con taglio più operativo, farà conoscere alcune applicazioni utili per l’attività delle redazioni e dei freelance.

Sempre venerdì 8, alle 9:00 in sala VareseVive, il direttore del CSV Friuli Venezia Giulia Andrea Piscopo e il giornalista Andrea Quadroni discuteranno dell’impiego dell’AI nel terzo settore. Un incontro, questo, promosso in collaborazione con il CSV Insubria. Sono invece organizzati con l’Osservatorio europeo di giornalismo, quest’anno partner scientifico di Glocal, i due appuntamenti in programma nel pomeriggio in sala VareseVive. Il primo, in programma alle 14:30, parlerà di come l’utilizzo dell’AI nel lavoro di redazione richieda uno sforzo per rafforzare il legame di fiducia tra i lettori e la redazione. Il secondo, con inizio alle 16:30, si concentrerà su come garantire un uso responsabile di questa tecnologia da parte dei giornalisti.

Oltre che strumento, l’intelligenza artificiale è però anche oggetto di inchiesta da parte di chi fa giornalismo. Ed alcuni casi saranno presentati nella mattinata di sabato 9 novembre, a partire dalle 9:00, in sala VareseVive. A seguire, alle 11:00 nella stessa sala, un nuovo workshop affidato a Puliafito, che permetterà di imparare a conoscere alcuni tool basati sull’AI che possono essere inseriti nel flusso del lavoro redazionale.

Tutti questi corsi garantiscono i crediti per la formazione continua dei giornalisti. Per ottenerli, è necessario registrarsi sulla piattaforma dedicata.

Immagine di copertina generata con DALL·E di OpenAI