Uccisa a coltellate una 19enne nella Bergamasca

Tragica scoperta nella mattina di sabato 26 ottobre a Costa Volpino nella Bergamasca, dove una giovane di 19 anni, Sara Centelleghe il suo nome, è stata trovata senza vita fuori dal suo appartamento in via Nazionale, vicino al Municipio. La ragazza, di nazionalità italiana, sarebbe stata accoltellata nella notte tra venerdì e sabato.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe cercato di uscire di casa per chiedere aiuto, lasciando tracce di sangue nel condominio prima di accasciarsi senza vita. I carabinieri, attualmente sul posto per le indagini, escludono l’ipotesi di una rapina finita in tragedia e stanno concentrando le ricerche tra le conoscenze della vittima, cercando di chiarire le circostanze del delitto e individuare il responsabile.