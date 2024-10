Ultimi posti disponibili per i corsi culturali gratuiti del Cavedio

Il Cavedio di Varese continua la sua tradizione di promuovere l’apprendimento attraverso corsi culturali gratuiti. Questa iniziativa, che ha già riscosso grande successo, si arricchisce quest’anno di una varietà di proposte per ogni gusto e interesse.

Tra i corsi più richiesti spiccano le visite guidate nel cuore storico di Varese, dove è possibile scoprire angoli nascosti e dettagli architettonici sotto la guida esperta di Elena Ermoli, e il corso di poesia tenuto dal celebre professor Silvio Raffo, un nome noto nella scena culturale varesina. (nella foto Silvio Raffo)

Gli appassionati di opera lirica potranno invece seguire i corsi di Chiara Nesti, che prevede anche esibizioni dal vivo. Le proposte del Cavedio offrono un’immersione a 360 gradi nel mondo dell’arte, della letteratura e della storia. Tra le novità più interessanti troviamo il corso di botanica emotiva, condotto da Giorgia Acquaviva, che esplora il legame tra le emozioni umane e le specie arboreee.

Un viaggio nel cuore della natura che promette di arricchire non solo le conoscenze botaniche, ma anche la sensibilità emotiva dei partecipanti. Per gli amanti della pittura e dell’arte moderna, Giorgia Letizia Agostino guiderà un corso dedicato agli impressionisti, con particolare attenzione alle opere di Monet, Manet, Degas e Renoir, ma non solo: sarà un’occasione per comprendere come questi artisti abbiano rivoluzionato il modo di percepire la luce e il colore.

Il Cavedio non dimentica nemmeno gli appassionati di letteratura e scrittura creativa: Angela Borghi terrà un corso per aspiranti scrittori di gialli, mentre Fiorenzo Croci offrirà un corso teorico-pratico dedicato alla scrittura di cortometraggi, arricchito dall’inclusione di un libro come materiale didattico. Anche i più piccoli potranno divertirsi imparando: la Scuola Pokémon e la Scuola Magic, The Gathering, gestite da Comics&Games Crazy, sono corsi pensati per introdurre i bambini e i ragazzi al mondo dei giochi di carte collezionabili, un’opportunità per sviluppare abilità strategiche e sociali in un ambiente ludico.

L’offerta culturale si completa con corsi dedicati a grandi temi della storia e della cultura: dalle grandi battaglie che hanno segnato il corso della storia, con Michele Ceres, alle serate teatrali incentrate sull’Antigone di Sofocle, condotte da Massimo Martini. Non mancano approfondimenti dedicati alla cultura araba e all’arte contemporanea, con percorsi di scoperta culturale guidati da Wissam Otký e Roberto Pugina.

Per informazioni e iscrizioni scrivere un’email all’indirizzo corsi@ilcavedio.it