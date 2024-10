Un autunno ricco di cultura in provincia di Varese: gli appuntamenti dal cinema al festival del giornalismo

L’autunno in provincia di Varese porta con sé molti appuntamenti culturali da non perdere. Dai festival del giornalismo e del cinema, agli eventi teatrali e concertistici, passando per cineforum e rassegne per i più piccoli, l’offerta culturale è ricca e variegata. In questa guida troverete riassunta una panoramica degli eventi principali che si svolgeranno tra ottobre e dicembre, per godere al meglio della stagione culturale varesina.

Festival Glocal

Dall’1 al 10 novembre Varese e non solo – Gli appuntamenti culturali all’inizio di novembre sono scanditi da Festival Glocal, l’appuntamento organizzato da Varesenews che a partire dal suo festival del giornalismo ha messo in piedi un programma culturale più ampio che comprende anche un festival del cinema documentario. Gli appuntamenti principali si svolgono a Varese ma il calendario tocca anche altri luoghi della provincia. La partecipazione è aperta a tutti. – Scopri tutto qui

Duemilalibri

Dal 10 al 17 novembre Gallarate – Nel suo venticinquesimo anno Duemilalibri – le giornate del libro e dell’autore a Gallarate – porta tante voci diverse, per rappresentare la società, le idee, l’Italia da punti di vista differenti. Il tutto in una ventina di eventi nell’arco di otto giorni. Ci sono i gialli amati dagli italiani, gli autori di podcast fortunati, l’immancabile tema della cucina, la scuola e la filosofia. – Scopri tutto qui

Teatro delle Arti

Dall’11 novembre Gallarate – Parte all’inizio di novembre la stagione 2024/2025 del Teatro delle Arti, che propone alcuni spettacoli con linguaggio molto contemporaneo e altri più classici. Dal 23 novembre invece inizia la stagione del sabato pomeriggio: spettacoli per bambini e ragazzi ma che possono coinvolgere anche un pubblico adulto. – Scopri tutto qui

La Stagione Musicale Comunale di Varese

Varese – La kermesse di Varese compie 25 anni. Un traguardo importante per la rassegna concertistica che in un quarto di secolo ha portato in città musicisti e direttori d’orchestra di fama mondiale e coinvolgendo un pubblico sempre più numeroso. Solo quest’edizione vedrà coinvolti oltre 300 musicisti. – Leggi il programma qui

La stagione teatrale delle otto sale di Busto Arsizio

Stagione 2024/2025 Busto Arsizio – Sessanta spettacoli suddivisi in otto sale. Va incontro a tutti i gusti il cartellone di BA Teatro 2024-2025, la storica rassegna che raggruppa la programmazione dei teatri Fratello Sole, Lux, Manzoni, San Giovanni Bosco, Sociale, Spazio Teatro Alberto Caprioli, Teatro Sant’Anna e Sala Pro Busto. – Leggi qui il programma completo

La stagione del cinema d’essai

Ottobre – Maggio Busto Arsizio – Film di qualità, punti di vista inediti, storie raffinate e curiose, immagini che colpiscono e fanno riflettere: tutto questo e molto altro nella nuova stagione di Sguardi d’Essai, il coordinamento delle sale con programmazione d’essai di Busto Arsizio. – Qui i programmi delle sale coinvolte

Cineforum Spazio Cinema

Dal 17 settembre al 18 dicembre Varese – Nuova stagione per lo storico cineforum del Cinema Nuovo di Varese, con 14 pellicole tra le più importanti dell’anno. Le proiezioni si tengono il martedì e il mercoledì, sia di pomeriggio che di sera. La partecipazione è su abbonamento, ma è possibile acquistare i biglietti per una sola serata. – Qui il programma

Cinemakids

Dal 6 ottobre al 15 dicembre Varese – La versione per i più piccoli del mitico cineforum del nuovo ha avuto avvio il 6 ottobre e si concluderà il 15 dicembre, con spettacoli la domenica pomeriggio. Tra le proposte, anche una proiezione speciale di Halloween di Cattivissimo Me 4, con la possibilità di presentarsi in costume. – Qui il programma

Rassegna Nuovo Live!

Dal 10 ottobre al 12 dicembre Varese – È partita la rassegna “Nuovo Live!” promossa dall’associazione Filmstudio 90 al Cinema Teatro Nuovo. La rassegna accosta il linguaggio del cinema alle suggestioni della musica e del teatro, con incroci, intrecci, contaminazioni originali. – Qui il programma – Qui l’articolo di Varesenews

Latitudini

Dal 25 al 27 ottobre Varese e altri comuni – Karakorum Teatro di Varese e Teatro Periferico di Cassano Valcuvia hanno presentato la nuova rassegna Latitudini, giunta alla 15esima edizione, che si svolgerà in diversi comuni della provincia. L’evento inaugura con un’azione poetica collettiva per la pace. – Qui il programma completo

Stagione teatrale del Teatro di Varese