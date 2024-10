La stagione del Teatro di Varese è ripartita: “Venite con noi a vivere l’incredibile”

“Vivi l’incredibile” è questo lo slogan che accompagna la stagione 2024/2025 del Teatro di Varese. Un cartellone ricco di grandi nomi e una “nuvola” nella quale immergersi per vivere emozioni, sorridere, commuoversi.

Una stagione che è iniziata nella serata di ieri con Rocco Siffredi e presentata ufficialmente con un taglio del nastro virtuale. Sul sito del teatro è stato presentato un video dove volti di attori ben noti al pubblico invitano a vivere con loro le serate in programma.

Katia Follesa, Valeria Graci, Pupo, Angelo Pisani, Andrea Pucci, i Simphonica Rock Orchestra, Teresa Mannino, Giovanni Scifoni, Michele Zarrillo, Edoardo Bennato, Paolo Ruffini, BarbascuraX, il musical di Mare Fuori, Beatrice Arnera solo per citare alcuni dei nomi che passeranno da Varese entro dicembre. Ma la stagione è ricca e continua per tutta la primavera con altrettanti nomi di successo.

«Una stagione nel quale fare spazio per vivere l’incredibile. Oltre 60 spettacoli diversi, musical, grandi interpreti della comunità, balletti, musica leggera. Un panorama che può soddisfare ogni aspettativa. E questo è stato possibile grazie all’Ad Management di Alessandro De Luigi che da anni gestisce questa struttura», commenta Filippo De Santics, direttore artistico della struttura di Piazza Repubblica.

Dopo la seconda edizione di successo del Varese Summer Festival ai Giardini Estensi è dunque il momento di riaprire il sipario con tantissimi nomi. «Dopo il successo del festival estivo, riparte la stagione teatrale. Un’occasione per consolidare quella grandissima attenzione per la cultura in città con spettacoli di primissimo ordine che già negli anni scorsi ha visto un pubblico attento e selezionato e con la possibilità di allargare sempre più ad un pubblico giovane», commenta il sindaco Davide Galimberti.

«Il teatro fa bene a tutti. Fa bene agli spettatori, fa bene alla città. Siamo felici di annunciare il riavvio della nuova stagione teatrale che si propone ricca di proposte variegate e per tutto il pubblico – continua l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia –. Il teatro ha portato benefici al teatro, agli artisti ma anche alla città e ci aspettiamo che questo aspetto positivo e questa ricaduta virtuosa si riconfermi anche per questa stagione».

