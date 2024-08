Teatro di Varese, annunciati i nomi della stagione 2024/2025

La nuova stagione 2024/2025 del Teatro di Varese si presenta con un calendario ricco di spettacoli che abbracciano diversi generi artistici, offrendo al pubblico una vasta gamma di esperienze culturali. Gli spettacoli già in vendita su Ticketone, aggiornati al 13 agosto, mostrano un programma pensato per soddisfare i gusti di tutti, dagli amanti della musica e del teatro a quelli della danza e della comicità.

Un inizio stagione all’insegna del Teatro e della Commedia

La stagione si apre il 3 ottobre 2024 con lo spettacolo di Rocco Siffredi, seguito dalla presenza di Teresa Mannino con più date dall’11 al 14 ottobre. La comica siciliana, nota per il suo umorismo intelligente e tagliente, promette di portare sul palco una performance ricca di spunti di riflessione e risate. Subito dopo, il 19 e 20 ottobre, Andrea Pucci celebra i suoi “30 anni…e non sentirli”, offrendo una retrospettiva della sua carriera con uno spettacolo che si preannuncia esilarante e coinvolgente.

Musica per tutti i gusti

Il calendario musicale è altrettanto variegato. Tra i nomi di spicco troviamo Roberto Vecchioni, in scena l’8 novembre, e Michele Zarrillo, che si esibirà il 29 novembre. Edoardo Bennato, il 6 dicembre, porterà il suo rock intramontabile, mentre Symphonika on the Rock il 7 dicembre offrirà una fusione tra la musica classica e il rock, un connubio che promette di sorprendere e affascinare il pubblico.

Inoltre, il 31 dicembre, Katia Follesa e Valeria Graci chiuderanno l’anno con uno spettacolo speciale di Capodanno, garantendo una serata all’insegna del divertimento e della leggerezza.

Spettacoli di Natale e classici del balletto

La stagione natalizia sarà arricchita da spettacoli come “A Christmas Carol – il Musical” il 26 dicembre, che porterà in scena una delle storie di Natale più amate di sempre. Inoltre, il 6 gennaio 2025, il Balletto di Milano presenterà “Lo Schiaccianoci”, offrendo una performance di danza classica che incanterà grandi e piccini.

Teatro d’autore e riflessivo

Non mancano gli spettacoli teatrali di spessore, con titoli che promettono di stimolare la riflessione e il dibattito. Marco Travaglio, il 10 gennaio 2025, proporrà “I migliori danni della nostra vita”, un’analisi critica dei tempi moderni attraverso la sua caratteristica ironia e incisività. Umberto Galimberti, il 22 febbraio 2025, esplorerà “La bellezza, legge segreta”, un’opportunità per esplorare le profondità del pensiero filosofico contemporaneo.

Commedie, musical e tributi

Il calendario include anche musical di successo come “Mare Fuori – Il Musical” a dicembre e “Grease” a gennaio, mentre i tributi musicali come “Queen Rhapsody” il 9 maggio e “Tributo a Morricone – Film History” il 31 maggio chiuderanno la stagione con un omaggio ai grandi della musica internazionale.