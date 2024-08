Si aggiungono due date di Andrea Pucci al Teatro di Varese

Si aggiungono due date dello spettacolo “30 anni…e non sentirli” dell’amatissimo Andrea Pucci. Acclamato e seguitissimo dal pubblico, il comico sarà al Teatro di Varese il 19 ottobre alle ore 18:00 e il 20 ottobre alle ore 17.00 ( date sold out). E poi il 9 novembre alle ore 18.00 e il 10 novembre alle ore 17.00 (date sold

out) e il 23 novembre alle ore 18.00 e il 24 novembre alle ore 17.00.

Le prevendite per il 23 e 24 novembre sono attive su Ticketone e, dal 10 settembre anche presso la biglietteria del teatro. Per tutte le info: www.teatrodivarese.com.