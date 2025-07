Il Varese rompe il silenzio: comunicato lo staff di Ciceri. Vicino il difensore Bertoni

Si rompe il silenzio intorno al Varese Football Club. La società biancorossa ha infatti comunicato lo staff che affiancherà mister Andrea Ciceri – che ancora deve essere presentato – nella prossima stagione.

Rispetto alla passata stagione sono stati confermati il team manager Filippo Maddalena e il preparatore dei portieri Claudio Abaterusso. Con loro anche il medico sociale Marco Kogoj, il fisioterapista Simone Bestetti – che verrà affiancato da Paolo Barone – e il magazziniere Alberto Fantoni.

Saranno invece volti nuovi alle Bustecche il preparatore atletico Marco Palvarini, trentenne varesino con esperienze in Svizzera, e il vice Diego Verdini che invece è il braccio destro storico di Ciceri.

MERCATO

Intanto qualcosa si muove anche nel mercato. Il direttore sportivo Alessio Battaglino lavora a fari spenti ma diversi colpi sono già stati messi a segno. La società ha però deciso di comunicare i nomi solo una volta messo “nero su bianco” l’accordo e il tesseramento. Salutato anche Stefano Banfi, diretto alla Pro Sesto, e con Samuele Bonaccorsi che si allontana, uno dei volti nuovi dovrebbe essere quello di Federico Bertoni. Classe 1999, nato a Varese e cresciuto a Buguggiate, ha giocato nelle giovanili biancorosse fino al 2015, quando è passato al Pisa (leggi qui). Poi tanta Serie D in Toscana e in ultimo le avventure a Caravaggio prima e NovaRomentin poi (in foto contro Matteo Barzotti), dove è stato uno dei protagonisti della splendida stagione della banda di Pablo Gonzalez. La sua firma è attesa entro il fine settimana.