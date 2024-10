Riparte la rassegna Nuovo Live! e lo fa con il documentario “Berchidda Live” sulle note del Jazz

La rassegna promossa dall’associazione Filmstudio 90 al Cinema Teatro Nuovo inizia con un film originale che raccoglie ore ed ore di immagini e suoni raccolti negli anni durante il festival Time in Jazz, creato in Sardegna da Paolo Fresu

Riparte Nuovo Live!, la rassegna promossa dall’associazione Filmstudio 90 al Cinema Teatro Nuovo con l’intento di riavvicinare tutto il pubblico allo spettacolo dal vivo di qualità e ad eventi culturali che uniscono suggestioni diverse.

Realizzata in partenariato con il Comune di Varese, la rassegna prosegue il percorso avviato in questi anni prima da Note di Scena, e poi da Varese Re- Live, accostando il linguaggio del cinema alle suggestioni della musica e del teatro, con incroci, intrecci, contaminazioni originali. La manifestazione intende predisporre un’offerta ampia, diversificata ma di grande spessore, che possa incuriosire sia chi già è attento alle iniziative culturali, sia un nuovo pubblico, cercando di attrarre e coinvolgere le persone che cercano nuovi stimoli e innovative opportunità di fruizione.

La seconda parte della manifestazione, dopo il primo cartellone attuato in primavera, presenta sei appuntamenti che si svolgeranno da ottobre a dicembre, tutti al Cinema Teatro Nuovo. Si comincia con un film originale, Berchidda Live, che raccoglie ore ed ore di immagini e suoni raccolti in tanti anni durante famoso festival Time in Jazz, creato in Sardegna da Paolo Fresu. Un film concerto ricco di testimonianze, che racconta anche come sia importante promuovere cultura sul territorio.

Venerdì 25 ottobre e venerdì 22 novembre avranno luogo due anteprime teatrali, che insieme a Cassandra dello scorso anno fanno parte della trilogia su donne e mito ideata da Teatro Blu per la regia di Silvia Priori in collaborazione con il Comune di Varese e con l’ Università degli Studi dell’Insubria. Elena di Sparta è uno spettacolo di teatro danza sulla parità di genere attraverso il mito greco che ribalta il mito e restituisce dignità alla donna, contro la violenza, contro la follia della guerra, sulla bellezza, sulla ricerca della felicità e sulla resistenza. Antigone invece, a partire da uno studio su Sofocle, Eschilo, Euripide, porta in scena una miscela di teatro, danza e musiche epiche sulla parità di genere attraverso il mito greco. Una rilettura contro tutti i regimi oppressivi caratterizzati dal totalitarismo, contro i soprusi di un’autorità ingiusta.

Giovedì 14 novembre, dopo una apertura musicale con Solevoci sarà proiettato il documentario Di lavoro canto di Alberto Valtellina, che racconta le attività della Compagnia Piccolo Canto di Bergamo, ma è anche una riflessione sul valore sociale del canto – a tutte le età e in tutti i modi possibili – attraverso un viaggio e uno sguardo inaspettati. La missione della Compagnia è quella di portare la musica dove è evidente il bisogno di comunità e più alto è il rischio di isolamento sociale, ma dove rimane forte il desiderio di incontro e di condivisione. Sarà presente il regista Alberto Valtellina.

Fall in blue, in programma venerdì 6 dicembre, vedrà sul palco un giovane trio acustico composto dalla cantante Valeria Galmarini, dal violinista Pierfrancesco Galli e dalla pianista Elena Scrivo. Il repertorio abituale del trio spazia dal soul di Aretha Franklin ad Etta James, alla musica di Ennio Morricone e Nino Rota e alle canzoni di Lucio Dalla o al rock. Non manca l’inserimento di brani classici, da arie di Puccini al tango di Gardel. Ma il concerto di stasera offrirà un “menù musicale” unicamente composto da colonne sonore, suddiviso in 4 o 5 portate dedicate a diversi generi di film (storico / romantico / drammatico/fantascientifico…) in cui sarà il pubblico che sceglierà i brani da suonare per ogni portata, dopo aver ricevuto all’ingresso un elenco di brani.

In chiusura, giovedì 12 dicembre, il gradito ritorno della Simply Bop Big Band, dopo il clamoroso successo dello scorso anno. Diretta dal M° Roberto Vernizzi e con Direttore Artistico Mauro Brunini, il nuovo concerto vedrà i 20 musicisti che compongono la band in un grande show dedicato al jazz e alla musica come linguaggio universale. Saranno ospiti Wally Allifranchini (tenor sax, flauto), Danilo Moccia (trombone), Marco Conti (basso), Francesco Pinetti (vibes) e Lilly Gregori (voce). La serata, presentata da Giusy Consoli e Claudio Bottoni, si realizza in collaborazione con Mediolanum e 67 Jazz Club Varese.

Per maggiori informazioni filmstudio90@filmstudio90.it o visita il sito ufficiale.