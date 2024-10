Otto palchi per 60 spettacoli. Inizia la “primavera” dei teatri di Busto Arsizio

Sessanta spettacoli suddivisi in otto sale. Partirà domani, 3 ottobre, BA Teatro 2024-2025, la storica rassegna che raggruppa la programmazione dei teatri Fratello Sole, Lux, Manzoni, San Giovanni Bosco, Sociale, Spazio Teatro Alberto Caprioli, Teatro Sant’Anna e Sala Pro Busto (per la stagione dei Viandanti Teatranti), realizzata con il contributo e il coordinamento dell’Amministrazione comunale.

Un’offerta unica, composta da spettacoli, dedicati a generi e tematiche diversi: il primo spettacolo è previsto per giovedì 3 ottobre, l’ultimo mercoledì 30 aprile. Durante la stagione saranno aggiunti altri spettacoli ancora in fase di programmazione.

«L’autunno meteorologico è una nuova primavera per il variegato mondo dei teatri di Busto Atsizio perché è il momento in cui presentiamo una stagione teatrale che poche città di pari grandezza possono vantare: per me è un orgoglio e mi chiedo quante città simili alla nostra possano vantare questi numeri. Sono grata alla famiglia del volontariato teatrale, alle parrocchie, alle associazioni che continuano a proporre un’offerta di contenuti che contribuiscono alla ricchezza immateriale di questa città, che aprono spazi, li fanno vivere, li riempiono di anima e luce, spazi dove le persone possono incontrarsi, conoscersi, condividere esperienze ed emozioni, spazi dove c’è vita – ha osservato l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli in occasione della presentazione a cui hanno preso parte i referenti di tutte le sale.

Un lavoro faticoso per queste realtà che vivono di volontariato e, nonostante tutto, riescono a tenere aperti presidi culturali nei vari quartieri: «Questi luoghi sono anche ricchezza materiale perché offrono opportunità di lavoro e rendono il territorio sempre più attrattivo. Inoltre, le sale sono ben distribuite sul territorio cittadino: questo significa portare in tutta la città baluardi contro il degrado, soprattutto il degrado morale».

Con un’offerta così ampia e diversificata, è impossibile non individuare uno spettacolo di proprio gusto: ogni teatro ha caratteristiche peculiari che insieme contribuiscono a un’offerta davvero completa.

Il Fratello sole (Frati) punta soprattutto al teatro sacro, il Lux (Sacconago) propone delle commedie, il Manzoni (san Michele) è la sala della prosa per antonomasia, i Viandanti Teatranti alla sala Pro Busto (Frati) propone teatro popolare e contemporaneo, il san Giovanni Bosco (s. Edoardo) spazia dal teatro per le famiglie e i bambini al cabaret, il Sant’Anna (Sant’Anna) offre un teatro di stampo sociale che si rivolge a pubblici diversi e si occupa di tematiche attuali (carcere, legalità, giustizia sociale), il Sociale produce spettacoli che vanno dalla lirica alla prosa senza dimenticare il cavallo di battaglia delle Giornate Pirandelliane, mentre lo Spazio Teatro produce spettacoli in lingua originale che sono ospitati dai teatri di tutta Italia, quest’anno ben 90 lungo tutto lo Stivale.

Il calendario degli spettacoli della stagione teatrale 2024-2025 a Busto Arsizio