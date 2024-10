Un guasto e un uomo investito: mattina da incubo per i pendolari sulle linee di Varese e Malpensa

Dalle prime ore del mattino, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata lungo la linea dello Stato Porto Ceresio – Varese – Gallarate – Milano e sulla Domodossola – Milano poiché nella stazione di Milano Certosa a causa di un guasto alla linea. I treni in transito stanno registrando ritardi che possono arrivare fino a 120 minuti, creando notevoli disagi ai viaggiatori. Allo stesso tempo ha subito gravissimi ritardi e cancellazioni la linea Malpensa – Milano Cadorna a causa dell’investimento di una persona.

Nel secondo caso si è trattato di un uomo di 38 anni residente a Busto Arsizio investito dal treno 307 a Rescaldina nella prima mattina di lunedì: il convoglio era partito da Milano alle 5.27 e sarebbe dovuto arrivare a Malpensa T2 alle 6.10. Il fatto è successo intorno alle 5.50 e la circolazione sta lentamente riprendendo..

Per il problema tecnico alla stazione di certosa i tecnici di RFI sono invece al lavoro sul posto per ripristinare il regolare funzionamento degli impianti che regolano la circolazione dei treni. Nel frattempo, la sala operativa ha adottato delle misure straordinarie per evitare un’ulteriore congestione del traffico ferroviario, con variazioni di percorso e cancellazioni di alcuni treni.

Per ulteriori aggiornamenti in tempo reale sull’andamento dei treni, i passeggeri possono consultare l’app ufficiale e il sito web nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.