Investimento a Rescaldina sulla ferrovia, pesanti disagi sui Malpensa Express

Una persona è stata investita dal treno 307 a Rescaldina nella prima mattina di lunedì: si tratta di un convoglio partito da Milano alle 5.27 e che sarebbe dovuto arrivare a Malpensa T2 alle 6.10.

Il fatto è successo intorno alle 5.50 non distante dalla stazione, e sempre da quanto si apprende da fonti sanitarie il personale del 118 giunto sul posto a bordo dei mezzi di soccorso – ambulanza e automedica – non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Milano e la Polfer che stanno eseguendo rilievi per risalire alle cause del fatto.

Pesanti le ripercussioni per il traffico passeggeri su tre linee: i due Malpensa Express (Cadorna/Centrale- Malpensa) e sulla Novara-Saronno-Milano.

Trenord consiglia ai passeggeri che da Novara devono raggiungere Milano e viceversa di utilizzare i treni della linea S6 che partono e arrivano nella stazione di Novara Fs. Da Milano Cadorna a Malpensa è previsto un bus in partenza dalle 7 circa.

Sono 5 i treni sulle Malpensa-Milano Cadorna che hanno subito variazioni o ritardi e 7 quelli cancellati.

(immagine di repertorio)