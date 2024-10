Un Halloween di magia e spettacolo per bambini al Miv di Varese

L’evento è pensato per bambini di tutte le età, e si terrà presso il Cinema MIV a partire dalle ore 10.30

Appuntamento al Miv – Multisala Impero di Varese con uno spettacolo teatrale magico e coinvolgente, pensato per divertire grandi e piccini.

Il nuovo show di Capellaio Matto, in programma per il 27 ottobre, propone una combinazione di magia, comicità e balloon art, con un’attenzione speciale per l’elemento teatrale grazie a un “pauroso” musical che conquisterà il pubblico.

Protagoniste dello spettacolo sono tre simpatiche streghette – Mirtilla, Livilla e Sibillia – che, a causa delle malefatte del perfido Signore delle Zucche, si ritrovano perdute nel mondo degli umani. Tra colpi di scena e momenti esilaranti, i bambini saranno trasportati in un’avventura magica e avvincente, in attesa di scoprire se le streghette riusciranno a ritornare nella loro casa, il magico mondo di Halloween.

“Cappellaio Matto si impegna a creare spettacoli che lascino un segno nella fantasia dei bambini, e questo Halloween non fa eccezione”, afferma Davide Maffei, fondatore dell’agenzia. “Sarà un’esperienza unica, che unisce intrattenimento di qualità e momenti di grande coinvolgimento per tutta la famiglia”.

L’evento è pensato per bambini di tutte le età, e si terrà presso il Cinema MIV a partire dalle ore 10.30. Non solo uno spettacolo, ma anche una vera e propria festa a tema, con costumi, musica e tanto divertimento.

Informazioni evento: 27/10/2024, al MIV Varese, alle 10.30. Biglietti: Disponibili online al seguente link https://impero.18tickets.it/film/22211?ref_date=2024-10-27