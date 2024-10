Un pellegrinaggio a Roma e una festa cinviviale per celebrare i 100 anni dell’Istituto Menotti di Cadegliano

L’Istituto Cavalier Francesco Menotti di Cadegliano Viconago celebra il suo primo centenario con un pellegrinaggio a Roma, che si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2024.

Sarà un’occasione di riflessione e ringraziamento verso tutti coloro che, con dedizione e impegno, hanno contribuito a mantenere viva la missione della fondatrice, Carolina Pugliese.

Parteciperanno al viaggio i responsabili della Fondazione, i dipendenti, gli ospiti e i volontari: sessanta persone, tutte insieme per rendere questi giorni un’esperienza di comunione e condivisione.

Il momento culminante sarà l’udienza con Sua Santità Papa Francesco, un incontro spirituale e simbolico, che ci offrirà l’opportunità di ringraziare per il cammino percorso lungo questi primi cento anni.

«Siamo consapevoli dell’importanza del contributo di tutti coloro che hanno lavorato per questo traguardo – commenta la direzione – nel rispetto del mandato lasciatoci da Carolina Pugliese: di accogliere e assistere le persone bisognose secondo i princìpi della dottrina sociale della Chiesa cattolica».

L’Istituto Cavalier Francesco Menotti è stato fondato nel 1920 da Carolina Pugliese, in memoria del marito – il Cavalier Francesco Menotti – con l’obiettivo di assistere le persone più fragili. Con grande zelo caritativo, Carolina investì i propri beni per trasformare una villa di proprietà in un rifugio per chi aveva bisogno di aiuto. Il 24 ottobre 1924 venne inaugurata solennemente la residenza. Negli anni seguenti, l’Istituto crebbe sotto la guida di figure carismatiche come Don Domenico Garrone e Maria Menotti, sviluppandosi ulteriormente nel dopoguerra e diventando un punto importante per il territorio.

Con 167 posti letto e 140 dipendenti, la Fondazione garantisce una residenzialità assistita alla non autosufficienza e si configura come centro multi-servizi, agendo in maniera capillare sul territorio attraverso prestazioni quali la RSA Domiciliare, la RSA Aperta e il TeleSoccorso così da garantire un’assistenza completa e personalizzata.

Oltre al pellegrinaggio a Roma, per celebrare il centenario sarà organizzata una giornata di festeggiamenti presso il medesimo Istituto, che si terrà il 24 ottobre 2024. L’evento inizierà con una solenne messa alle ore 10.00 celebrata da Sua Eminenza OSCAR Cardinal CANTONI, Vescovo di Como, nella chiesa dell’Istituto. Nel pomeriggio, per tutti gli ospiti, parenti e dipendenti, ci sarà una festa all’insegna della spensieratezza.