Un successo la seconda edizione del corso di Lingua dei Segni per le professioni sanitarie

La seconda edizione del corso di Lingua Italiana dei Segni (LIS) per le professioni sanitarie, organizzata dall’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Varese, si è conclusa con un grande successo.

L’iniziativa, tenutasi sabato 19 ottobre, ha offerto ai professionisti sanitari iscritti all’Ordine le prime nozioni fondamentali per comunicare con i pazienti sordi.

Grazie ai docenti Mauro Dori, Daniele Barbera e alla facilitatrice linguistica Antonella Chiurazzi, i partecipanti hanno potuto comprendere le sfide comunicative legate alla sordità e acquisire gli strumenti di base della LIS.

«Le nostre professioni richiedono di essere sempre pronti ad affrontare le diverse esigenze dei pazienti – afferma la Presidente dell’Ordine, dott.ssa Elena Cossa – Per questo motivo, stiamo investendo nella formazione continua dei nostri professionisti, offrendo loro strumenti specifici per superare le barriere comunicative e garantire un’assistenza di qualità a tutti».

Il corso, che ha coinvolto tutte le 18 professioni afferenti all’Ordine, ha riscosso un grande interesse e apprezzamento.

«La LIS non è solo una lingua, ma uno strumento indispensabile per costruire relazioni di fiducia con i pazienti sordi. Questo corso ha permesso ai nostri professionisti di acquisire una nuova consapevolezza delle sfide comunicative e di sviluppare le competenze necessarie per superare queste barriere. Siamo convinte che questa esperienza avrà un impatto positivo sulla loro pratica professionale quotidiana». Il commento della responsabile della formazione per l’Ordine di Varese, la dottoressa Antonella Silvestri e della Vicepresidente dottoressa Sonia Cuman responsabile scientifico del corso.

In considerazione di questo successo, l’Ordine progetta di organizzare nuove edizioni nel 2025, eventualmente personalizzate per le specifiche esigenze di ciascuna professione.