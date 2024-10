Un webinar sul nuovo registro per la tracciabilità dei rifiuti con Camera di Commercio Varese

Camera di Commercio di Varese propone il webinar di approfondimento sul RENTRI, il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti e sulle implicazioni per le imprese. L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre alle 14.

Un’occasione per avere tutte le informazioni sui seguenti temi in merito al quadro normativo di riferimento, soggetti obbligati, termini e modalità per l’iscrizione; contributo e diritti di segreteria; responsabilità degli operatori e degli utenti; la delega alle Associazioni imprenditoriali; i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di formulario identificativo del rifiuto: i dati richiesti e le modalità di imputazione e trasmissione dei dati; criticità del sistema; cenni alle Sanzioni.

Per iscriversi a questo link https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_abJEYWPuQmy7wNgZIEX-BA#/