World Polio Day, un messaggio sulla facciata dell’Università LIUC di Castellanza

Da oltre 45 anni, il Rotary International si impegna per arrivare alla definitiva eradicazione della Poliomielite grazie ad una campagna senza precedenti. End Polio Now è il simbolo dell’impegno rotariano nella lotta ad una malattia infida che, negli anni, ha portato a paralisi milioni di bambini nelle aree più povere del nostro pianeta, condannandole a morte o ad una vita ancora più difficile.

Il 24 ottobre di ogni anno si celebra il World Polio Day. Quest’anno i Rotary Club del Gruppo Olona hanno deciso di lanciare un messaggio proiettando, per tre giorni consecutivi, il simbolo di questa battaglia sulla facciata di un motore di cultura e progettualità come l’Università Carlo Cattaneo- LIUC di Castellanza.

A presentare l’iniziativa congiunta è Patrizia Codecà, socia del Rotary Club Castellanza ed Assistente del Governatore del Distretto 2042. “Durante il World Polio Day vengono portate avanti numerose iniziative tra le quali la proiezione del logo “End Polio Now” su alcuni dei principali monumenti in tutto il mondo: dalla Torre di Londra a Wall Street, dal Colosseo alla Casa Moneda di Santiago del Cile, dal Teatro dell’Opera di Sidney alla piramide di Cheope. A Milano il Pirellone accenderà le finestre in modo che si possa formare la

scritta “End Polio Now”. Nel nostro territorio i Club Rotary hanno voluto ricordare l’importanza di questo giorno con una proiezione visibile sulla facciata dell’Università LIUC di Castellanza. Un grande gesto di collaborazione e di solidarietà per il quale ringrazio personalmente i Club che hanno aderito e LIUC con il suo Magnifico Rettore, Professor Federico Visconti, per aver accolto con entusiasmo il nostro progetto in un dialogo costante con imprese e realtà del territorio”.

Nel contesto del modello di sostenibilità di Ateneo, il logo End Polio verrà proiettato sulla facciata di c.so Matteotti nelle notti del 23-24-25 ottobre. L’Ingegner Richard Arsan, Amministratore Delegato dell’Università commenta: “La diffusione della cultura

della salute, in particolare in relazione a tematiche di interesse globale, attiene alle azioni intraprese dall’Ateneo a sostegno della crescita e del benessere della Comunità, nella convinzione che l’efficacia della formazione connaturata ad una Scuola di impresa come LIUC, parta dall’attenzione alle Persone, considerandone tutte le dimensioni”

E per la Professoressa Anna Gervasoni, Rettrice nominata: “Oggi la sfida per un’università è fare la differenza nella sostanziale capacità di trasferire ai giovani competenze tecniche elevate arricchendole di consapevolezza e sistemi valoriali, che siano distintivi nella creazione dei talenti futuri. Iniziative di ampio respiro come End Polio Now, costituiscono in tal senso importanti occasioni di confronto”.

Aderiscono all’iniziativa: Rotary Club “La Malpensa”

Rotary Club “Castellanza”

Rotary Club “Parchi Alto Milanese”

Rotary Club “Ticino”

Rotary Club “Magenta”

Rotaract “La Malpensa”