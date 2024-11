150 persone per 1.500 piante: in cima al Campo dei Fiori per far nascere un nuovo bosco

Un gesto concreto per la montagna e l’ambiente: sabato mattina, in cima al Parco Campo dei Fiori, si è tenuta un’importante iniziativa di ripiantumazione, simbolo di rinascita dopo i gravi danni causati dalla tempesta Alex del 2020. L’evento ha visto la partecipazione di circa 150 persone tra cittadini, aziende e istituzioni. Presenti il Presidente del Parco, l’Amministratore delegato di Alfa e il Sindaco di Luvinate, affiancati da tanti amici del territorio, che hanno dimostrato il loro impegno verso l’ambiente.

La ripiantumazione è stata possibile grazie al progetto WOWnature, sostenuto da Alfa, LeReti, l’Ente Parco, il Comune di Luvinate e l’ASFO Valli delle Sorgenti. Fondamentale il contributo di cittadini e aziende che hanno donato gli alberi piantati oggi, dando vita a un intervento che va oltre il simbolico, promuovendo una vera e propria rigenerazione ambientale.

Sono così stati messi a dimora 1.500 alberi, appartenenti a specie variegate come tiglio, olmo, acero, pino silvestre, ciliegio, sorbo, betulla, salice e castagno. Ogni pianta contribuirà a formare un ecosistema ricco e diversificato, capace di sostenere l’ambiente e proteggere le comunità a valle dai rischi dei cambiamenti climatici.

Durante la giornata sono stati distribuiti piccoli materiali idroretentori, utili a trattenere l’umidità del terreno e favorire la crescita delle nuove piantine. Come sottolineato dagli organizzatori, prendersi cura della montagna significa proteggere l’intero ecosistema: un bosco sano e rigenerato offre servizi essenziali per l’ambiente, dalla valorizzazione degli ecosistemi alla protezione delle comunità dai rischi climatici. Con interventi come questo, Campo dei Fiori torna a crescere, rigenerando non solo il paesaggio, ma anche il legame tra uomo e natura.