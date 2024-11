A Caronno Varesino il vicesindaco si dimette poi ci ripensa, l’opposizione: “Hanno i giorni contati”

Già soffia vento di crisi sulla nuova amministrazione di Caronno Varesino. A soli cinque mesi dall’elezione di Maria Rosa Broggini, della lista SiAmo Caronno, la minoranza si è compattata attorno a una questione che potrebbe mettere in difficoltà la maggioranza. Il vicesindaco Maurizio Parisi ha rassegnato le dimissioni, irrevocabili a suo dire, salvo poi fare marcia indietro e riprendere il proprio ruolo. Resta un mistero ciò che è accaduto, poiché il sindaco Broggini, per ora, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni.

L’unica cosa certa sono tre comunicati arrivati dai tre gruppi all’opposizione: “Cinque mesi e la Giunta Broggini è già in difficoltà. Il Vicesindaco e Assessore con delega ai Servizi Sociali Maurizio Parisi ha rassegnato le dimissioni salvo poi “ritirarle” a distanza di un solo giorno. Questo non è un buon segnale e fa pensare che il clima all’interno dell’amministrazione non sia così sereno. Motivare il tutto con le solite ragioni professionali è una soluzione di puro comodo. Riteniamo che amministrare con un Sindaco che esercita il proprio ruolo mediante atteggiamenti “dittatoriali”, come già emerso durante i Consigli Comunali, non sia sicuramente facile. Se questo è il clima all’interno dell’amministrazione di Caronno Varesino c’è da essere preoccupati. Caronno merita di più e noi faremo la nostra parte” scrive il gruppo Lega Salvini Premier – Lega Lombarda Sezione di Caronno Varesino.

Sulla stessa linea i consiglieri del gruppo Caronno Cambia, Samuele Celona e Matteo Canciani: ” Un circo che dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, l’incapacità di questa amministrazione di gestire con serietà e coerenza la propria squadra e le proprie scelte. Questo balletto di dimissioni e ripensamenti non è solo un segno di confusione e instabilità, ma anche un’umiliazione per i cittadini che vedono il loro Comune ridotto a un palcoscenico di giochi di potere e personalismi. La politica locale merita di più: merita rispetto, serietà e una visione chiara per il futuro della nostra comunità. La minoranza è pronta a fare opposizione responsabile, a difesa degli interessi di tutti i cittadini. Chiediamo trasparenza, coerenza e un impegno concreto per il bene del paese. Non accetteremo che il futuro della nostra comunità venga giocato con incertezze e dilettantismo”.

Convinto che la maggioranza di Caronno Varesino abbia i giorni contati il gruppo guidato da Raffaella Galli, il sindaco fatto cadere nella passata amministrazione: “Dopo solo pochi mesi il governo cittadino guidato dalla Sindaca Broggini si trova inevitabilmente a dover fare i conti con le differenze che contraddistinguono la sua maggioranza- si legge in un comunicato firmato dal Commissario Cittadino di FDI Marco Colombo e Raffaella Galli-. La vicenda delle dimissioni protocollate dal Vice Sindaco e poi ritirate potrebbero avere dei connotati comici se non si trattasse di pubblica amministrazione, rendendo il tutto molto preoccupante e mettendo in evidenza la fragilità di una maggioranza che si è ritrovata unita solo nelle lotte ad personam. Il segnale politico è chiaro: questa maggioranza ha i giorni contati come un calendario dell’avvento. Quando, con molta franchezza e pragmaticità FDI decise di dare un segnale forte al paese, ripartendo dall’inizio nella costruzione del partito e del centro destra non facendo per forza ed a ogni costo degli accordi elettorali, non fummo capiti da tutti ma in poco tempo abbiamo dimostrato che per governare una città bisogna per forza avere una unità di intenti trasversale. Continueremo ad essere opposizione ferma e coerente, con la prospettiva di ricostruire un centro destra unito e vincente e coeso”.