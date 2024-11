A Gavirate una giornata di studi sul Lago di Varese con l’ambizione di creare un museo

Si è tenuta lo scorso 25 ottobre al Chiostro di Voltorre a Gavirate, la giornata di studi sul Lago di Varese organizzata da ATS Insubria.

L’evento, patrocinato dal Comune di Gavirate, dalla Provincia di Varese e dall’Università dell’Insubria, ha offerto approfondimenti interdisciplinari sul lago, dalla legislazione ambientale alla sua storia culturale e paesaggistica. Tra i relatori, esperti come l’avvocato Leonardo Salvemini e la professoressa Paola Biavaschi hanno discusso temi legati alla normativa e al patrimonio storico. Tiziana Zanetti ha raccontato il valore culturale immateriale del lago, mentre Mauro e Piergiorgio Zanetti hanno esposto una mostra fotografica sulla pesca tradizionale.

Il sindaco di Gavirate, Massimo Parola, ha auspicato la creazione di un Museo del Lago: «Sono lieto che Ats Insubria e l’Università dell’Insubria abbiano scelto Gavirate e nella fattispecie il chiostro come sede per un convegno di così alto livello. Continua il percorso già iniziato con Lacus Loci, che mi auguro giunga alla costituzione di un gruppo di lavoro che realizzerà il Museo del Lago. Questo è stato un altro passo importante per cui ringrazio in particolare la famiglia Zanetti; Tiziana in particolare per il suo prodigarsi a favore di questo progetto, forte della consapevolezza di quale ricchezza sia il lago per tutti coloro che vivono sulle sue rive». Anche il Ministro Giancarlo Giorgetti ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, evidenziando la necessità di coniugare la fruibilità del lago con la tutela dell’ecosistema.