A Samarate il calcio narrato da Giulio Mola e il riscatto femminile di Cinzia Pennati

Il Comune Samarate – ufficio Sport e ufficio Cultura – propone per il 28 e 29 novembre una due giorni a base di libri, in cui interverranno Giulio Mola e Cinzia Pennati.

Lo sport arriva a Samarate e ha la voce di Giulio Mola.

L’autore di Anche gli arbitri hanno un cuore – storie di passione con il fischietto incontrerà gli appassionati del mondo del calcio giovedì 28 novembre alle 20,45 in sala San Rocco all’oratorio di Samarate in occasione dell’evento “A tutto VAR!”. L’ufficio Sport si è affidato alla collaborazione delle realtà locali: Mola presenterà il suo libro con l’intervento dell’associazione Samarate Loves Books e per l’occasione sarà presente anche l’Olimpia Samarate.

Un ulteriore contributo sarà reso dall’Associazione Italiana Arbitri FIGC “in trasferta” dalla confinante Busto Arsizio.

L’evento calcistico sarà seguito venerdì 29 novembre dall’intervento di Cinzia Pennati proposto dall’Ufficio Cultura. Nell’atrio del palazzo comune di Samarate alle 21 l’autrice affronterà il tema del riscatto femminile attraverso il suo libro In famiglia tutto bene.

Al termine di entrambi gli eventi si realizzerà un dialogo tra gli autori, gli ospiti e il pubblico. Mola e Pennati rimarranno disponibili per i firmacopie.