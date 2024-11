A Saronno torna il mercatino natalizio del Granello

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre a Saronno presso il Centro Edulab di Via Torricelli 23, come da tradizione, la cooperativa sociale il Granello don Luigi Monza unitamente all’Associazione Granello Insieme O.D.V. terranno il mercatino natalizio dove sarà possibile ammirare e portarsi a casa un bel po’ di idee regalo natalizie.

«Anche quest’anno abbiamo deciso di dare spazio ad un evento come questo – precisa il presidente della cooperativa Sandro Alberti – dove vengono valorizzate le varie attività laboratoriali dei Centri Educativi della nostra cooperativa».

Tra i vari banchetti allestiti sarà possibile ammirare oggetti in ceramica, in pelletteria, in legno e tantissimi manufatti realizzati con i più svariati materiali tutti a tema natalizio. Nella due giorni saronnese sarà possibile anche acquistare panettoni, e box della solidarietà realizzati con prodotti che provengono da azienda del territorio con i quali la cooperativa il Granello collabora da anni.

«Ci aspettiamo, come ogni anno tantissime persone – aggiunge Sandro Alberti – e come da tradizione domenica pomeriggio dopo il sorteggio dei premi della nostra lotteria, brinderemo tutti insieme facendoci gli auguri per il prossimo Natale».

La cooperativa inoltre, a tutti i visitatori, offrirà una fetta di panettone o pandoro con una cioccolata calda o un bicchiere di vin brulè presso il gazebo all’ingresso del mercatino, servita dai papà volontari della cooperativa.

Il ricavato sarà impiegato nella realizzazione dei progetti che la cooperativa da anni porta avanti.

La “Cooperativa Sociale Il Granello don Luigi Monza” lavora dal 1987 secondo i principi della sussidiarietà e promozione del valore della persona in ogni momento della vita. Offre servizi educativi per persone con disabilità fisiche e psichiche, attraverso interventi di formazione e di inserimento lavorativo, attività socio-educative e di potenziamento e mantenimento di autonomie e capacità personali, favorendo la socializzazione e l’inclusione sociale.

Attualmente sono attivi i Servizi di Formazione all’Autonomia (A Saronno, Cislago, Fagnano Olona e Guanzate), i Centri Socio Educativi (A Saronno, Fagnano Olona, Guanzate e Carnago). Oltre a questi servizi diurni, il Granello ha sviluppato anche la parte residenziale con tre Comunità alloggio (A Saronno, Uboldo e Fagnano Olona) e due progetti di Palestra di Vita Indipendente (A Turate e Fagnano Olona).