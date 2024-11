A Somma Lombardo un centro per prevenire il disagio giovanile

A Somma Lombardo apre il nuovo centro per la famiglia famiglia dedicato all’adolescenza e alla preadolescenza. Gestito dalla cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione, lo sportello situato nell’ex ludoteca dell’Asilo Galli offre assistenza gratuita a giovani e famiglie che hanno bisogno di supporto nel prevenire o affrontare i problemi legati a questa fascia d’età particolarmente delicata.

Si tratta del terzo centro per la famiglia aperto all’interno dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo. A Cardano al Campo è infatti già attivo lo spazio dedicato alla disabilità gestito dalla cooperativa sociale Il Seme; mentre a Lonate Pozzolo si trova lo sportello per la terza età a cura della fondazione Centro di Accoglienza per Anziani. I servizi offerti dagli sportelli sono disponibili per tutti i cittadini dei comuni del distretto.

Come illustrato dalle operatrici della cooperativa Lotta Valentina Bassanini, Giulia Tiziani e Mikaela Filice, lo sportello raccoglie i bisogni dei giovani e delle loro famiglie, in modo da offrire un’assistenza a 360°. Saranno inoltre organizzati laboratori dedicati ai temi caldi del crescere oggi, dalla prevenzione dei comportamenti a rischio al ritiro sociale, oltre a diverse attività rivolte ai genitori. Tra le iniziative anche Ci sto a fare fatica: un progetto di volontariato urbano volto alla riqualificazione degli spazi cittadini.

«L’obiettivo – commenta Stefano Aliprandini, vicesindaco di Somma Lombardo e assessore ai Servizi sociali, giovanili e della famiglia – è fornire uno spazio dedicato agli adolescenti e alle famiglie per provare a intercettare le situazioni di disagio e rispondere alle loro domande sulle problematiche legate all’adolescenza, che dalla pandemia riguardano sempre più giovani. Siamo felici di mettere questo spazio di ascolto e dialogo a disposizione di tutti i cittadini del distretto».

Il progetto è stato accolto positivamente anche da Chiara Di Francesco, referente pediatri di famiglia Aft Somma Lombardo.

Orari e contatti

Il centro per la famiglia di Somma Lombardo riceve il giovedì dalle 17:30 alle 19:30 nell’ex-ludoteca dell’Asilo Galli in via Garibaldi 24. Per informazioni, è possibile chiamare il numero 3351085950, oppure scrivere una mail all’indirizzo sportello.famiglie@cooplotta.org.