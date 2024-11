A Tradate una mostra fotografica e incontro con esperti per la Giornata Mondiale del Diabete

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra il 14 novembre, l’associazione AGD Diabete organizza un evento speciale a Villa Truffini, Tradate, domenica 17 novembre a partire dalle 10:00. L’iniziativa, ideata per sensibilizzare e informare il pubblico sulla vita con il diabete, includerà una mostra fotografica intitolata “Dolce sensualità” a cura di Jonathan Scarafile, un percorso visivo che esplora le sfide quotidiane di chi vive con il diabete attraverso immagini evocative e intime.

Oltre all’esposizione, il programma prevede una serie di interventi che offriranno diversi spunti di riflessione: Giulia Sangiorgi presenterà la tesina “Il diabete mellito,” mentre Monica e Tiziana Manzella introdurranno in anteprima il libro “Con una bustina di zucchero in tasca,” testimonianza diretta delle loro esperienze. Inoltre, la dott.ssa Francesca D’Addio, ricercatrice nel settore, discuterà delle nuove prospettive terapeutiche per il diabete di tipo 1.

I medici e gli esperti presenti saranno a disposizione per rispondere alle domande del pubblico, creando un’occasione di confronto e condivisione di esperienze. Partecipando, sarà possibile sostenere l’associazione con una donazione, ricevendo in cambio una foto in esposizione. L’intero ricavato andrà a favore di progetti per bambini e giovani con diabete.

L’evento offre un’importante opportunità per avvicinarsi a una realtà che tocca molte persone e per riflettere sulle prospettive future in campo terapeutico.