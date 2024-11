A Varese arriva “Soundwave”: quattro giorni, 70 DJ, musica techno e beneficenza

A Varese arriva “Soundwave 101”: una live di 101 ore di streaming, giorno e notte, per quattro giorni consecutivi, per lanciare un nuovissimo progetto radio, i cui ricavati saranno interamente devoluti all’Associazione “Arca del Seprio” di Vedano Olona, che si occupa di immettere nel mondo del lavoro ragazzi disabili. L’obiettivo è utilizzare il ricavato degli eventi per costruire una struttura lavorativa per i ragazzi che seguono. Quattro giorni di DJ set che vedranno susseguirsi circa 70 DJ, molti dei quali di Varese e provincia.

Questa è l’idea di Marco Piantanida, Leonardo Ciceri, Aurora Lamberti e Giulia Martin, fondatori del collettivo artistico “Pure”, un progetto giovane che comprenderà workshop, grafica, video, musica, produzione e che verrà lanciato ufficialmente proprio durante il Soundwave.

Tutti e quattro i ragazzi sono già avviati nel mondo dell’arte, sia in ambito di grafica, nel caso di Aurora e Giulia; mentre Leonardo è un DJ e produttore che si muove sia in Italia che all’estero e che si è formato studiando musica a Berlino; Marco già da due anni si occupa di organizzare eventi musicali: “Sono sato insegnante di sostegno per tre anni e insieme a Leonardo. Abbiamo deciso di creare un progetto che fosse nuovo e rispecchiasse le nostre passioni – racconta Marco Piantanida, organizzatore – Si tratta di un evento di beneficienza, nel quale coinvolgeremo molti DJ varesini, sia per dare valore agli artisti del territorio, sia anche per creare gruppo, conoscerci e far conoscere la nostra musica. Vorremmo anche dare un volto nuovo a questo tipo di eventi, dal momento che la musica techno e l’elettronica non sono viste di buon occhio da tutti”.

La live si terrà dal 17 dicembre alle 17 del pomeriggio fino al 21 dicembre alle 22 in una location segreta. Sarà disponibile sulle piattaforme di Youtube, Twich, MixCloud e sarà possibile donare direttamente dalle live. L’associazione aprirà anche una raccolta fondi per iniziare a donare ancora prima dell’evento.