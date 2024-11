A Varese l’incontro con gli attori protagonisti dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

“I controlli come tappa del percorso verso la conformità ambientale”: questo il titolo dell’incontro organizzato oggi – lunedì 11 novembre – a Varese da Arpa Lombardia – dipartimento di Como Varese e Confindustria Varese, organizzato da Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

«La presentazione degli esiti dei 152 controlli svolti dai tecnici di Arpa Lombardia negli ultimi sei anni nelle 89 installazioni ha consentito non solo di discutere le casistiche più frequenti delle criticità riscontrate, ma anche di approfondire alcuni aspetti normativi che, introdotti negli ultimi anni, hanno comportato un’evoluzione del sistema sanzionatorio. È quindi importante intervenire rapidamente per rimuovere le cause con beneficio delle matrici ambientali coinvolte, estinguendo così i procedimenti penali e amministrativi», ha spiegato in apertura il direttore del dipartimento Como Varese, Fabio Carella.

I rappresentanti delle numerose aziende intervenute hanno mostrato interesse e apprezzamento per l’iniziativa, che dimostra l’importanza del dialogo tra imprenditori ed enti di controllo che, pur nella distinzione dei ruoli, ha come obiettivo ultimo la salvaguardia dell’ambiente e la promozione della sostenibilità delle attività produttive.

In quest’ottica, infatti, si è collocato l’intervento del direttore di Confindustria Varese, Silvia Pagani, che ha dichiarato: “La conformità ambientale delle attività produttive è un tema di crescente importanza in un contesto globale sempre più attento alla sostenibilità. Rispettare le normative ambientali non è solo un obbligo legale, ma rappresenta anche un’opportunità per le aziende di migliorare la propria reputazione, ridurre i costi operativi e accedere a nuovi mercati. Le imprese devono considerare la conformità ambientale come una componente strategica del loro modello di business. Investire nella sostenibilità ambientale significa investire nel futuro, assicurando che le risorse naturali siano disponibili anche per le generazioni future. Confindustria Varese con la propria società di Servizi Confindustria Varese svolge un’intensa attività di assistenza alle imprese in tutte le problematiche inerenti all’ambiente e al territorio, sia per una corretta applicazione degli adempimenti ricorrenti, sia per l’adeguamento a nuove disposizioni di legge».