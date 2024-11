Accorciare le liste d’attesa e piani comunali della salute: a Tradate le proposte del Movimento 5 Stelle sulla sanità

Martedì sera si è svolto a Villa Truffini di Tradate l’’incontro sul tema “Sanità pubblica: accorciarem le liste d’attesa e piani della salute comunali”, promosso dal Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Varese per analizzare la situazione della sanità pubblica, con particolare attenzione alla situazione locale.

Numerosi gli spunti e le riflessioni emersi nel corso della serata, grazie alla presenza di tre relatori, introdotti dalla rappresentante del Gruppo territoriale di Varese Francesca Bonoldi, chiamati ad approfondire aspetti diversi e ugualmente importanti del tema: Maria Angela Danzì, già eurodeputata e componente della Commissione salute al Parlamento europeo per il M5S; il dottor Filippo Bianchetti, medico varesino esperto delle dinamiche locali in sanità e co-ideatore degli sportelli “SOS Liste d’attesa”, e Pietro Vanzulli, candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative a Tradate ed eletto consigliere comunale.

Il confronto, moderato dal vice rappresentante del Gruppo territoriale M5S di Varese Diego Carmenati, ha toccato vari argomenti. Si è parlato ad esempio di liste d’attesa e degli Sportelli SOS creati in varie località della provincia per assistere gratuitamente i cittadini nel fare ricorso al fine di vedere garantito il rispetto dei tempi delle impegnative. Si è parlato di salute mentale, tra il tabù del passato e lo stigma sociale in lento dissolvimento. E’ stata descritta la situazione critica in cui versa l’Ospedale di Tradate. Si è fatto inoltre riferimento ai poteri dei sindaci in quanto incaricati delle funzioni di salute pubblica locale.

L’incontro è stato anche occasione per presentare il Tavolo tematico interno al M5S di Varese, dedicato a Sanità e salute pubblica, il cui coordinamento è affidato ad Antonio Pollicino, il quale ha sottolineato l’importanza di proseguire il confronto fra i soggetti impegnati a sostegno della sanità pubblica al fine di raggiungere risultati tangibili.