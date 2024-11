Addio al batterista Giacomo Jack Fiocchi, ha suonato nella band del Varesotto Il Triangolo

Il mondo della musica piange Giacomo Jack Fiocchi, nato a Milano nel 1982 e scomparso improvvisamente il 19 novembre, come riporta Rockit. La sua scomparsa è stata improvvisa: Jack lascia qui la sua compagna V e tre bambine: A, E, G.

Batterista, compositore, produttore e polistrumentista, conduttore radiofonico, tra le tante collaborazione ha lavorato anche con la band del Varesotto Il Triangolo che lo ricorda con grande affetto.

Marco Ulcigrai, cantante e musicista de (Il triangolo, Ministri): “Aveva la musica dentro, ma non solo dal punto di vista fisico, amava essere anche uno storico e un teorico della musica, infatti da quando aveva iniziato a suonare con noi 6 anni fa ormai le prove del Triangolo erano diventate una scusa per dilungarsi in discorsi assurdi e profondissimi su qualche artista o band del passato. Generalmente il discorso si trasformava in una discussione tra lui e Thomas, mentre io e Elton guardavamo divertiti. Giacomo era talmente vicino al concetto di rockstar che è riuscito addirittura a lasciarci subito dopo aver finito di registrare un album, proprio l’album della sua band, i Plateux. Se fosse qui adesso mi saprebbe citare almeno 10 artisti che nel passato hanno fatto la stessa cosa, ma a me al momento viene in mente solo lui”.

(foto sopra dal profilo facebook)