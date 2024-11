Agedo Varese sulla panchina arcobaleno a Olgiate Olona: “Simbolo di pluralità e libertà”

Anche Italo Carloni, presidente di AGEDO VARESE ODV, risponde alle considerazioni fatte dal consigliere Vettori in merito all’installazione a Olgiate Olona di una panchina arcobaleno.

La richiesta della panchina arcobaleno è è stata inoltrata dalla nostra associazione AGEDO VARESE OVD, con mail del 23/09/24 al comune di Olgiate Olona. Perchè abbiamo fatto questa richiesta? Perchè abbiamo soci e socie di

Olgiate Olona, cittadine/i che pensano che l’arcobaleno è il simbolo della libertà di pluralità, una testimonianza visiva del rispetto all’eguaglianza di diritti: “stessi diritti per tutti”.

Una panchina per promuovere il rispetto l’educazione alla parità di genere, darà stile impronta al comune riguardo alle differenze, sosterrà il cambiamento culturale di tutta la comunità.

Molti comuni hanno inaugurato la panchina arcobaleno, che ha sostenuto il messaggio questo Comune NON DISCRIMINA, qui ogni persona ha diritto di amare chi ama, di essere ciò che è senza doversi nascondere o vergognare, anzi dimostrando il proprio orgoglio per ciò che si è e quel che si prova.

Sig. consigliere Vettori Lei condivide questi diritti di rispetto, parità di genere, di non violenza, lo afferma Lei, immagino che non le sembrano superflui, inutili o addirittura eccessivi. Lo sanno anche ai cittadini Olgiatesi, dai più giovani, ai meno giovani, alle donne, agli stranieri.

Se ne deduce che la panchina arcobaleno giustamente è accanto alla panchina rossa, perchè sostengono l’eliminazione del bullismo, della violenza, di qualsiasi tipo esse siano, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Sottolineo che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli

di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Questa è la Costituzione Italiana che tutte e tutti rispettiamo. AGEDO VARESE ODV ha partecipato anche in altri comuni all’inaugurazione delle panchine arcobaleno sempre per sostenere l’inclusione, l’abbassamento degli stereotipi, la non discriminazione. In nessuna inaugurazione è stato chiesto ai comuni di schierarsi a favore della parificazione delle famiglie, dell’adozione o della GPA (Gestazione Per Altri).

Saremmo lieti di conoscerla, di conoscerci, Le toglierà ogni dubbio su AGEDO VARESE ODV, scoprirà che i genitori che rappresentano l’associazione, sono delle persone razionali, ragionevoli, che amano le proprie figlie e i propri figli. Concludo dicendo che l’associazione AGEDO VARESE ODV, si è anche impegnata in caso di danneggiamento rottura alla manutenzione dalla panchina arcobaleno.