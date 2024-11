“Aiutateci a salvare lo scoiattolo rosso del Parco Bassetti di Gallarate”

Lo scoiattolo comune europeo (o scoiattolo rosso), è una specie nativa che si può facilmente trovare sia in foreste naturali, sia nei parchi cittadini. Tuttavia, in alcune aree dell’Italia tra cui il Varesotto non è presente solo il “nostro” scoiattolo rosso: è anche presente, artificialmente introdotto dall’uomo, lo scoiattolo grigio nordamericano, specie aliena che da molti anni sta invadendo le aree di presenza naturale dello scoiattolo rosso, entrando in competizione per le risorse alimentari, causando l’aumento dei livelli di stress e riducendo le probabilità di sopravvivenza dello scoiattolo nativo. Due nostre lettrici che vivono a Gallarate si stanno mobilitando per salvare lo scoiattolo rosso che vive nel Parco Bassetti. Chiedono sostegno alla loro iniziativa.

———————

Siamo due cittadine di Gallarate, impegnate in una causa che ci sta molto a cuore: la salvaguardia e il ripopolamento dello scoiattolo rosso nel Parco Bassetti, uno dei principali polmoni verdi della nostra città. Questo splendido parco, infatti, rappresenta un prezioso rifugio naturale per i cittadini e una risorsa di biodiversità che meriterebbe di essere tutelata e valorizzata.

Dopo vari tentativi di contattare enti e associazioni locali, tra cui la CRAS, abbiamo constatato che le difficoltà per due singoli cittadini come noi sono molte. Abbiamo anche cercato di sensibilizzare il sindaco, il quale si è mostrato interessato e ha promesso di verificare la situazione, ma a distanza di settimane non abbiamo ricevuto aggiornamenti concreti. Inoltre, abbiamo ricevuto il supporto e i consigli di una gentile signora di un’associazione toscana, che ci ha fornito informazioni utili sui passaggi necessari, ma sentiamo di aver bisogno di un aiuto più ampio per dare visibilità e forza alla nostra iniziativa.

Il nostro obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sul rischio di estinzione che lo scoiattolo rosso sta correndo e sull’importanza di un ambiente come il Parco Bassetti, dove questi animali potrebbero trovare un habitat ideale per sopravvivere e ripopolarsi. Vorremmo portare all’attenzione della comunità la necessità di tutelare questo patrimonio naturale, spesso trascurato.

Vi chiediamo quindi se fosse possibile dare spazio alla nostra iniziativa sulle pagine di Varese News, sperando che una maggiore visibilità possa attirare l’interesse di associazioni o istituzioni pronte a collaborare per la salvaguardia dello scoiattolo rosso nel nostro territorio.