Al Cinema Incontro arriva l’evento speciale con “Familia” di Francesco Costabile

Tornano gli eventi “Meta Cinema” in simulcast di Acec (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), dopo il successo della proiezione del film Mary e lo Spirito di Mezzanotte, seguita dal workshop tenuto dal regista Enzo D’Alò, dello scorso 27 aprile.

Un nuovo evento è in programma nelle Sale della Comunità: Familia, il potente film di Francesco Costabile, viene proiettato venerdì 15 novembre alle ore 21:00 in trenta sale aderenti.

In provincia di Varese l’occasione speciale sarà al Cinema Incontro di Besnate.

Tratto dalla storia vera di Luigi Celeste, Familia è stato scelto dalle sale Acec come evento speciale di venerdì 15 novembre per focalizzare l’attenzione sul tema, purtroppo sempre urgente, della violenza domestica.

Alle ore 21:00 il regista Francesco Costabile saluterà ed introdurrà brevemente la proiezione del film, al termine e insieme agli attori del film: Francesco Di Leva, Barbara Ronchi, Francesco Gheghi tornerà a collegarsi in diretta per un dialogo ed un confronto con gli spettatori di tutte le sale collegate e un’interazione video in diretta tra pubblico e talent, che rende uniche queste iniziative..

L’evento, moderato dalla giornalista Laura Mandolini, metterà in rete trenta sale per poter creare un’esperienza di cineforum diffuso. «È anche questo il senso della rete Acec» dice il presidente dell’Associazione Don Gianluca Bernardini «usare la nostra comunità di sale, spesso monoschermo, come un’unica grandissima multisala diffusa su tutto lo stivale per offrire esperienze cinematografiche intense e di senso».

Da sempre attente ai temi sociali, le Sale della Comunità propongono al pubblico la masterclass di cinema affinchè le emozioni del film non rimangano solo nelle ore di visione, ma vadano nel profondo per conoscere le esigenze artistiche e umane che hanno mosso i realizzatori dell’opera. Le sale ACEC sono luoghi centrali per approfondire la conoscenza del cinema e dei suoi meccanismi, per sviluppare la passione cinefila – soprattutto per il pubblico più giovane – interagendo direttamente con i protagonisti dei migliori film.

Si ringrazia Medusa Film per il supporto e la collaborazione all’organizzazione dell’evento.

Biglietti e info su www.cinemaincontro.com