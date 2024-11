Al Cinema Vittoria di Varese la mostra “BUTAI – Esposizione di teatrini di carta del Kamishibai”

Lo storico “Gran Cinema Vittoria” di Varese riaprirà nuovamente le sue porte per ospitare una nuova manifestazione temporanea organizza ta dall’associazione “Lavori in corso” in collaborazione con il “Teatro dei burattini di Varese”.

Sarà allestita una mostra di teatrini artistici realizzati da Chicco Colombo che, inseriti nello spazio del foyer, dialogheranno con le opere dei soci dell’associazione. Spazio Kyklos ancora una volta si occuperà di far rivivere l’antica struttura allestendo un’esposizione nel centro di Varese per questo nuovo appuntamento. Gli obiettivi principali dell’associazione sono quelli di promuovere e diffondere una maggiore sensibilità rispetto temi quali l’upcycling, il riuso creativo e la riduzione dei rifiuti e realizzare azioni finalizzate alla conoscenza, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare attenzione al tema della rigenerazione urbana.

Continua quindi la collaborazione con realtà locali che da tempo operano con successo nella realizzazione di eventi culturali. Il Butai è il luogo che accoglie e fa vivere le scene del Teatro Kamishibai, un’arte antica per raccontare storie con immagini e parole. L’esposizione propone parte della ricerca sulla forma e l’uso di questi piccoli teatri e sarà arricchita con alcuni racconti di Betty e Chicco Colombo in programma il sabato e la domenica pomeriggio.

“BUTAI – Esposizione di teatrini di carta del Kamishibai”

a cura di Chicco Colombo

Gran Cinema Vittoria – via Giovanni Bagaini n.10 – Varese

dal 08/11/2024 al 17/11/2024

inaugurazione venerdì 08/11 dalle ore 17,30

apertura

da martedì a venerdì ore 16-19,30

sabato e domenica ore 10-12,30 e 15-19,30

sabato e domenica ore 16 e 17,30 “I racconti del Kamishibai” con Betty e Chicco Colombo