Al Teatro Sociale il concerto d’autunno della Musica Cittadina di Luino

La Musica Cittadina di Luino “M° Pietro Bertani” di Luino torna ad esibirsi sul palco del Teatro Sociale per il tradizionale appuntamento conclusivo della stagione concertistica, il “Concerto d’autunno”.

La serata, che vedrà la direzione del Maestro Francesco Iannelli e avrà inizio alle ore 21.00 di sabato 30 novembre, non sarà solo un’occasione per celebrare la musica, ma anche un momento speciale per festeggiare il 186° anniversario della fondazione dell’antica scuola strumentale della cittadina.

L’ingresso è libero e aperto a tutti: un invito speciale è rivolto a simpatizzanti, amici e appassionati di buona musica.