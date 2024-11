Al via la seconda edizione del concorso “Saronno: città delle vetrine di Natale”

Radiorizzonti InBlu, con il patrocinio del Comune di Saronno e la collaborazione di La Settimana di Saronno, PrimaSaronno.it e SaronnoNews.it, organizza la seconda edizione del concorso “Saronno: la città delle vetrine di Natale“.

L’obiettivo è quello di vivacizzare le vie del commercio di Saronno durante il periodo natalizio con la realizzazione da parte dei commercianti aderenti di una vetrina che rappresenti il Natale, scegliendo una delle due categorie: il Natale con simboli religiosi o il Natale laico.

Sono circa 80 i negozi del centro di Saronno che quest’anno hanno aderito all’iniziativa. Tutti i negozianti partecipanti esporranno la locandina “Vota la vetrina più bella” con il numero abbinato alla propria vetrina da utilizzare per esprimere la preferenza.

Le vetrine potranno essere votate a partire dal 7 dicembre e fino al 6 gennaio. Le testate giornalistiche La Settimana di Saronno, PrimaSaronno.it e SaronnoNews.it, media partner dell’evento, assicureranno – insieme a Radiorizzonti – la copertura giornalistica dell’iniziativa pubblicando articoli e fotografie delle vetrine partecipanti.

Chi vota e come

Le vetrine saranno votate dai clienti e dai cittadini che esprimeranno i propri voti con due modalità a scelta. Attraverso il QR Code che rimanda al numero Whatsapp di Radiorizzonti o digitando direttamente il numero 333 80 16 200. Ogni votante (identificato dal numero di cellulare) ha diritto ad inviare un voto per ognuna delle due categorie. Farà fede il numero di cellulare dell’invio. Ultimo giorno valido per l’invio è il 6 gennaio 2025.

Un’apposita commissione di Radiorizzonti raccoglierà i voti pervenuti dichiarando la vetrina vincitrice (una per categoria).

Chi vince e cosa

Alla vetrina prima classificata in ciascuna delle due categorie sarà consegnata una targa d’onore di Radiorizzonti da esporre in vetrina, e il negozio sarà ospite di uno speciale programma su Radiorizzonti. I negozi vinceranno inoltre un abbonamento a «La Settimana di Saronno» in edizione digitale, e uno zainetto Glocal con i gadget del Festival di VareseNews. Tra tutti i cittadini votanti saranno estratti un abbonamento a “La settimana di Saronno” in edizione digitale e un buono Tigros offerto da SaronnoNews.

Elenco delle vetrine aderenti con simboli religiosi

Profumeria Tito, via Garibaldi; Fratelli Dario, via S. Cristoforo; Ceriani Centrotela, V.lo Pozzetto; Calzolaio Maiorino, via Cavour; Ottica Moonglass, p.za Libertà; La Triestina, via S. Cristoforo; Erboristeria dott. Taffi, via P. Monti; Ottica Bergamini, via P. Mont; Erboristeria S. Giacomo, via P. Monti; Simone L’Orafo, v.lo del Lino.

Elenco vetrine aderenti con simboli laici

Abbigliamento Francesca; Angelini Gioielleria; La Cecilia Bakery Cafè; Rondonotti; Città del Sole; Ottica Romanò; Cartolibreria Secchi; Cattaneo Pasticceria; PGA Vision Oggettistica; Valentina Intimo; Bellessere Parrucchiera; Le Figarò parrucchiere Uomo; Open Space; Roberta Ceriani Immobiliare; L’ora del tè; Villa V2; Ottico 3V,; Cappelleria Melegari; Room 86; Mondadori Store; Alrevez Abbigliamento; Sassi HiFi; Casa della Calza; Il mondo di Viola; 24 boutique; Sposa ModaMilano; TempOro Gioielleria; Panificio Vari; Lupis; Amodo; La via dei Cristalli; Landini Calzaturificio; La bottega delle Idee; Fotodigital; Il magia del Caffè; Francesco Gentile; Emma Ferdinando; Bergamini Ottica; Margot; Lavori femminili; Sirna parrucchiere; Vaillant; Athelier des Lunettes; Il bagno 2; Lively Profumeria; Gioielleria Rampoldi; Ottica Stellin; Whale’s Bay; Bar Giulio; Erboristeria degli Gnomi; Galli Gastronomia; Depatu calzaturificio; Ortopedia dott. Luca; Caffè Grim; Ortopedia Licia; Pasticceria Nord; Erboristeria L’angolo del Verde; Merceria Linda; Bar Ol3; Profumeria Jenesse; Ferrario Abbigliamento; La Bottega Orafa di Colombo e Annoni; Millepiedi; Anna Abbigliamento; DiPiù abbigliamento; Pasticceria Manzoni; CGH Parrucchiere; Dana Rose abbigliamento.