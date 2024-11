Alle Ville Ponti le vostre storie protagoniste della serata per i 30 anni di VareseNews

Amici, colleghi ma soprattutto tanti lettori ieri sera alle Ville Ponti per la serata “Cara VareseNews” con cui abbiamo voluto raccontare la storia dei 30 anni della nostra testata attraverso le vostre storie.

E sono state proprio alcune delle storie che abbiamo raccontato in questi anni al centro della serata condotta da Francesca Milano di Chora News e dal direttore di VareseNews Marco Giovannelli. Con Francesca Milano abbiamo lavorato nelle ultime settimane per realizzare una serie podcast che attraverso nove storie raccontasse il percorso vissuto dai tempi del Circolino di Bosto fino a Materia – la nuova sede di Varesenews e tanto altro – in questi trent’anni di informazione e di racconti delle comunità.

«Sono queste storie il grande valore di questi trent’anni di giornalismo sul territorio – ha detto Francesca Milano – Ed è raccontandole che VareseNews offre ai lettori un valore aggiunto e di sicuro interesse»

I podcast, di cui due sono già pubblicati e disponibili su tutte le piattaforme, racconteranno otto delle centinaia di storie e soprattutto di persone che questi trent’anni abbiamo incontrato e raccontato. Ieri sera con noi alcuni dei protagonisti: da Rosalia Bonura, una delle nostre prime e più affezionate lettrici, a Laura Locatelli che con la nascita della sua bimba in Val Veddasca ha simbolicamente segnato un’inversione di tendenza nello spopolamento delle valli montane. Sul palco anche Pino Salgaro, Dolores Brugnoletti, Vincenzo De Jacovo, Thierry Dieng e tanti altri che saranno nel racconto del podcast “Cara VareseNews”.

Tra filmati d’epoca e progetti per il futuro, accompagnati dalla musica dell’ex campione di basket Charlie Yelverton e di Lorenzo Bertocchini e con la gradita presenza di tanti rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di Varese, abbiamo trascorso davvero una bella ed emozionante serata in compagnia dei nostri lettori, il vero motore di questi trent’anni di VareseNews.